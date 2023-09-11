«ليليوم» في جميرا الدائرية باستثمارات 250 مليون درهم

أعلنت شركة تايجر العقارية، عن إطلاق مشروع «ليليوم» العقاري بكُلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم، ويقع المشروع الجديد في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي.

ويتكوّن مبنى المشروع من 28 طابقاً ويضم 263 وحدة سكنية، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادٍ رياضي ومضمار للمشي.

وتتنوّع وحدات المشروع بين استديوهات وغرفة وصالة وغرفتين وصالة، بمساحات متنوعة، وتبدأ أسعار شراء وتملك الوحدات السكنية من 560 ألف درهم، مع خطة سداد مرنة لمدة خمس سنوات.

ويتميز بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين في الإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث تسعى الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ليليوم» في 2023 والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في ديسمبر 2025.