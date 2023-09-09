اطلاق مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات بالإمارات

اعلنت "بيوت" البوابة العقارية في الإمارات، عن دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة البحث عن العقارات من خلال إطلاق "بيوت جي بي تي" (BayutGPT)، أول مساعد افتراضي متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات في المنطقة.

ومن المقرر أن يقوم موقع "BayutGPT" بتحسين تجربة البحث عن العقارات المتقدمة بالفعل لقاعدة مستخدميه المتنوعة في الإقليم، وتقدم هذه الأداة الذكية رحلة بحث أكثر تفاعلية لأولئك الذين يتعاملون مع سوق العقارات الديناميكي في دولة الإمارات.

وتم تصميم موقع "BayutGPT" لمساعدة الباحثين عن العقارات على موقع "بيوت" بطريقة المحادثة، مع تقديم توصيات قيمة غنية بالبيانات، كما يعمل على تمكين الباحثين عن العقارات من خلال أداة ثورية تبسط المشهد لسوق العقارات في الإمارات.

وقالت "بيوت": "موقع (BayutGPT) يساعد في تنظيم رحلة البحث عن العقارات الخاصة والإجابة على أسئلة العميل، ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن متوسط عوائد الإيجار في المجمعات المختلفة، وأكثر المناطق طلباً في دبي، ومدى توفر نوع عقارات معين في مواقع محددة، وحتى طلب توصيات خاصة بالعقارات بناءً على تفضيلات المستخدم".

وقال الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيدر خان: "يمثل BayutGPT خطوة مهمة في تاريخ السوق العقارية، وتكمن في حرص موقع بيوت على البقاء في الطليعة من حيث تعزيز جودة تجربة البحث للباحثين عن العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف خان: "مع BayutGPT، نحن نسخر قوة الذكاء الاصطناعي للتعمق أكثر وتبسيط الرحلة المعقدة للبحث عن العقارات لمستخدمينا. يؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالابتكار ويضع معيارا جديدا للتميز في سوق العقارات".