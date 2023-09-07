«أدنوك» تستثمر في أحد أكبر مشروعات التقاط الكربون بالمنطقة

أعلنت شركة «أدنوك» أمس، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشروعات التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الشركة في بيان أنه سيكون لمشروع «حبشان» الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.

ويعد هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية «أدنوك» الموسعة لإدارة الكربون، التي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، للإسهام في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات.

وضمن تلك الاستراتيجية، تقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات التجريبية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل، ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية.

وسيسهم المشروع من خلال استخدام أفضل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في زيادة قدرة «أدنوك» على التقاط الكربون ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزاحة أكثر من 500 ألف سيارة عاملة على البنزين عن الطرقات كل عام.

وسيتضمن المشروع الذي ستقوم «أدنوك للغاز» ببنائه وتشغيله وصيانته نيابةً عن «أدنوك»، وحدات لالتقاط الكربون في مصنع «حبشان» لمعالجة الغاز، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون.

وسيتم تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في مكامن عميقة في باطن الأرض من خلال تقنية التقاط وإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في موقع البئر المحددة. ويتماشى قرار الاستثمار النهائي بتطوير المشروع مع هدف «أدنوك» الذي أعلنته مؤخراً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، كما يعد جزءاً من مبلغ الـ55 مليار درهم الذي خصصته الشركة بشكل أولي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.