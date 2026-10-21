سعيد الطاير لـ"الإمارات اليوم": لا زيادة في أسعار الطاقة في دبي

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الطاقة في دبي بسبب التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وقال في رد على سؤال لـ"الإمارات اليوم" إن الهيئة تواصل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

وقال الطاير، في تصريحات على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن الهيئة تتجه في المرحلة المقبلة إلى إنشاء عدد من مشروعات الطاقة النظيفة في دبي.

وأشار إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يشهد تسارعاً في التنفيذ، إذ ارتفعت القدرة المستهدفة للمجمع بحلول عام 2030 من 5000 ميغاواط إلى 8000 ميغاواط، فيما ارتفعت التقديرات المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 ملايين طن إلى نحو 8 ملايين طن بحلول العام نفسه.

وأوضح الطاير أن الهيئة ستعلن خلال نوفمبر المقبل نتائج ترسية مشاريع وصفها بأنها من بين الأكبر عالمياً في مجال الطاقة، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، مشيراً إلى أن العمل على هذه المشاريع بدأ قبل نحو ثلاث سنوات.