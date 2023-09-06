الأسهم المحلية تستقطب 2.54 مليار درهم في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 2.54 مليار درهم على مدار الجلستين السابقتين (الاثنين والثلاثاء) مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 1.96 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و582.38 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 552.56 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 40.48 ألف صفقة.

ووصل مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام» إلى مستوى 9656.13 نقطة في ختام جلسة أمس بعد تداول 158.78 مليون سهم بقيمة 985.07 مليون درهم من خلال 13.13 ألف صفقة.

وبنهاية تداولات أمس، كان من بين الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، «أي دي سي كوربوريشن» بنسبة 14.93%.

ونزل سوق دبي المالي، بنهاية التداولات بنسبة 0.37% ليغلق عند 4053.42 نقطة.

وتوقع كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن «يشهد سوق الأسهم في الإمارات أداء جيداً بشكل عام خلال النصف الثاني من عام 2023 في ظل إجراءات الحكومة المتخذة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتي بدأت تجني ثمارها».

وأشار إلى أن قطاع العقارات تحدى الاتجاه العالمي وتخطى حالة الركود وسجلت دبي وحدها نمواً بنسبة 43% على أساس سنوي في قيمة صفقات العقارات في أغسطس إلى 33.7 مليار درهم.