«غولف ريزيدنس».. مشروع بتصميم سويسري في «دبي هيلز»

أعلنت شركة «فورتيمو السويسرية» العاملة في التطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها «غولف ريزيدنس» السكني في منطقة «دبي هيلز» بكلفة كلية تبلغ 300 مليون درهم. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال البناء في المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2026.

يجمع المشروع بين التصميم السويسري ونمط الحياة الفاخرة، وسيشكل إضافة مهمة للأفق العمراني في دبي.

يتألف «غولف ريزيدنس» من 10 طوابق تتيح إطلالات على ملعب الغولف، ويضم 200 وحدة سكنية متنوّعة، تتكون من (غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم مجهزه بأحدث المطابخ). كما تم تصميم كل وحدة بشرفات واسعة ونوافذ كبيرة تمتد من السقف إلى الأرض.

يتميز المشروع في توفير مساحات معيشية فريدة من نوعها، حيث يهدف فريق «فورتيمو» إلى الدمج بين الراحة والرفاهية في تصميم المساحات الداخلية والخارجية. كما يتضمن المشروع العديد من المرافق الترفيهية، مثل: حمام سباحة، حديقة، مرافق لتنس الطاولة، صالة رياضية مجهزة بالكامل وملعب كرة سلة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، إضافة إلى مناطق للاسترخاء، مثل: المكتبة ومناطق جلوس خارجية.