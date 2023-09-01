دبي تستحوذ على 21% من الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في المنطقة

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي، وصل إلى 19 ألفاً و200 غرفة ضمن 67 منشأة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، موضحة أن الإمارة تستحوذ على نحو 21% من عدد الغرف الفندقية للمشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، ونحو 20% من حجم المنشآت قيد الإنشاء إقليمياً.

وذكرت الشركة في دراسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 27 ألفاً و900 غرفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 106 مشروعات فندقية.

وقالت الشركة في تقريرها الدوري إنه في نهاية الربع الثاني، بلغت المشاريع قيد الإنشاء 330 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط تحوي 90 ألفاً و 619 غرفة.

وذكرت أن عدد المشروعات المقرر البدء في بنائها خلال الـ12 شهراً المقبلة في المنطقة ارتفع بنسبة 17%، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 102 مشروع تحتوي على 23 ألفاً و909 غرف،موضحة أن المشروعات الفندقية في مرحلة التخطيط المبكر ارتفعت بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، لتصل إلى 165 مشروعاً تضم في الإجمال نحو 32 ألف غرفة.

وبينت أن شركات الفنادق العالمية التي لديها أكبر مشروعات قيد الإنشاء في الشرق الأوسط في نهاية الربع الثاني هي «هيلتون العالمية» التي حققت رقماً قياسياً في عدد المشروعات بـ104 مشروعات بطاقة تصل إلى 25.7 ألف غرفة، و«أكور» مع 79 مشروعاً بطاقة تصل إلى 17.7 ألف غرفة، و«ماريوت الدولية» مع 78 مشروعاً تضم في الإجمال 23.5 ألف غرفة، وفنادق ومنتجعات «أي إتش جي» بـ55 مشروعاً تضم نحو 14 ألف غرفة، ومجموعة فنادق «راديسون» بـ23 مشروعاً تضم نحو 4.6 آلاف غرفة، وتمثل الشركات الخمس مجتمعة 57% من إجمالي المشروعات قيد التنفيذ في المنطقة.