غرف دبي تنظم 15 فعالية للتعريف بـ «ضريبة الشركات»

أعلنت غرف دبي أمس، مشاركة 2000 شركة في سلسلة ورش عمل نظمتها خلال الفترة الماضية، للتوعية بضريبة الشركات.

وأفادت الغرف في بيان، بأنه منذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «دبي تعد واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولاشك في أن لوائحها المرنة، والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة، وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي».