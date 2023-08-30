الإمارات تحافظ على تصدرها إقليمياً صفقات الاندماج والاستحواذ

حافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ، وقائمة الدول المشاركة في الصفقات، من حيث القيمة، خلال النصف الأول من عام 2023، تلتها السعودية والكويت في كلا التصنيفين.

وكشف تقرير «إرنست ويونغ» (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجيل الإمارات أكبر عملية اندماج واستحواذ في المنطقة، عبر صفقة استحواذ شركة «أبوللو غلوبال مانجمنت» وجهاز أبوظبي للاستثمار على شركة «يونيفار سوليوشنز»، مقابل 8.2 مليارات دولار.

وجاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات، من حيث القيمة.

كما حافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة، من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار أميركي، بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.

وأشار التقرير إلى تسجيل المنطقة 318 صفقة في النصف الأول من عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار.

واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14%، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.4%.