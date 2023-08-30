تصرفات عقارات دبي تسجل 3.9 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 579 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 75 مبايعة لأراض بقيمة 613.61 مليون درهم، و504 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 1.04 مليار درهم، فيما سجلت الرهون 2.04 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 36 هبة بقيمة 278.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بـ121.01 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 28.43 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، فيما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مع تسجيلها 62 مبايعة بقيمة 77.15 مليون درهم.