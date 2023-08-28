الكوادر النسائية تمثل أكثر من 50% من المناصب القيادية في «مطار الشارقة»

أكدت هيئة مطار الشارقة الدولي أن الكوادر النسائية تشغل أكثر من نصف المناصب القيادية في الهيئة، في وقت تشكّل فيه نسبة 41% من إجمالي كوادرها الوطنية.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن «المرأة الإماراتية أثبتت مكانتها الراسخة في تعزيز رفعة دولتنا، من خلال مشاركتها الفعّالة في جميع المجالات المهنية والاجتماعية والسياسية، وأداء دورها ورسالتها السامية في تأسيس الأسرة وبناء المجتمع».

وأضاف بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي في هذا اليوم بالإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية، والبعد الحضاري والإنساني لدورها الفعّال، وإسهامها في التنمية الشاملة ضمن كل القطاعات، تماشياً مع فكر ورؤية قيادتنا التي عززت مشاركة المرأة عبر تمكينها ثقافياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً. كما وفّرت لها الممكّنات التشريعية والتنظيمية، لتكون شريكاً وصانع قرار، فحققت النهوض الحضاري الشامل، وأصبحت دولة الإمارات من أوائل الدول بأعلى نسبة عضوية للنساء في المناصب القيادية».

وتابع: «تفخر هيئة مطار الشارقة الدولي بكوادرها النسائية التي تشغل أكثر من نصف المناصب القيادية في الهيئة، وتشكّل نسبة 41% من مجمل كوادرها الوطنية، كما أثبتت بإصرارها وعزمها مدى تفوق المرأة الإماراتية، لتسهم بنسبة تزيد على 80% في حصد الجوائز الداخلية والخارجية على الصعيد الفردي والجماعي. ونتخذ هذه الفرصة لتهنئة السيدات الموظفات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، اليوم الخاص بالمرأة العاملة والزوجة الملهمة والأم المربية، التي أثبتت إبداعها وتفوقها لتكون شريكة للرجل في بناء المجتمع».