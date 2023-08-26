مواطنات: عروض محدودة وهامشية بالمحال والفنادق بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»

أفادت مواطنات، بأن خصومات وعروض «يوم المرأة الإماراتية» الذي يوافق يوم غد (28 أغسطس)، في المحال التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي، محدودة للغاية وغير مؤثرة، حيث أحجمت الغالبية عن طرح خصومات لهذه المناسبة، خلافاً للسنوات الماضية التي شهدت طرح محال تجارية وفنادق ومطاعم ومقاهي خصومات بنسب ملموسة تصل إلى 30%.

وقال مسؤولون إن التخفيضات الصيفية في العديد من المحال لاتزال مستمرة وتشمل سلعاً تهم المرأة والعائلة بصفة عامة، ما دعا محلات إلى عدم طرح خصومات أخرى.

وأضافوا أن عروض الصيف لاتزال سارية في العديد من الفنادق، بجانب أن معدلات الإشغال والاستخدام لمرافق الفنادق مرتفعة بصفة عامة، ما يصعّب وجود عروض جديدة.

وأظهرت جولة، لـ«الإمارات اليوم»، خلو الكثير من المراكز التجارية في أبوظبي من تخفيضات يوم المرأة الإماراتية، لأول مرة، منذ سنوات حيث خلت المحال والمطاعم والمقاهي، في الكثير من المراكز، من أي لافتات تعلن طرح خصومات أو عروض خاصة بهذه المناسبة.

كما أظهرت أن عروض الفنادق بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ضئيلة للغاية، العام الجاري واقتصرت في معظمها على علاجات للجسم والبشرة وجلسات تدليك وتقديم حلوى ومشروب وورود.

المحال والفنادق

وتفصيلاً، قالت المواطنة، ندى سهيل، إن «خصومات المحال التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي بمناسبة (يوم المرأة الإماراتية) محدودة للغاية، العام الجاري، واقتصرت على عروض هامشية، إن وجدت، خلافاً للسنوات الماضية التي شهدت طرح محال تجارية وفنادق ومطاعم ومقاه خصومات بنسب ملموسة تصل إلى 30%».

وأضافت أنها لاحظت أن المحال التجارية والمطاعم تجاهلت أو أحجمت عن طرح خصومات بهذه المناسبة فيما طرحت فنادق عروضاً هامشية تمثلت في علاجات للبشرة وجلسات تدليك للجسم بينما أسعار الإقامة والمطاعم في الفنادق كما هي بدون خصومات.

عروض هامشية

وقالت المواطنة، منيرة الشحي، إنها فوجئت بأن خصومات يوم المرأة الإماراتية، العام الجاري في المحال التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي محدودة للغاية وغير مؤثرة، حيث اقتصرت على عروض هامشية، إن وجدت، خلاف للسنوات الماضية التي شهدت طرح محال تجارية وفنادق ومطاعم ومقاه، خصومات بنسب ملموسة.

وأوضحت أنها «لاحظت تجاهل أو إحجام الغالبية العظمى من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي عن طرح خصومات، في ما يتعلق بالسلع التي تهم المرأة، مثل الملابس والأحذية والعطور والحقائب ومستحضرات التجميل والأثاث ومستلزمات الديكور»، مشيرة إلى أن «فنادق ركزت على طرح عروض تمثلت في علاجات للبشرة وجلسات تدليك للجسم، بينما أعلنت فنادق ومطاعم عن تقديم ورود أو طبق للحلوى بهذه المناسبة».

وقالت إن «الأعوام الماضية شهدت خصومات للمرأة الإماراتية، بالإضافة إلى الخصومات العادية الخاصة بالصيف أو دخول المدارس».

مراكز تجارية

وأضافت المواطنة، دلال محمد، أنها «لاحظت عدم وجود أي لافتات في مراكز تجارية، شاملة محال ومطاعم ومقاهي، حول طرح خصومات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بخلاف الأعوام الماضية التي شهدت خصومات عدة تصل إلى 30%، قبل مناسبة (يوم المرأة الإماراتية) بفترة طويلة تصل إلى أكثر من أسبوع».

وقالت إن «الخصومات في الفنادق ضئيلة وهامشية وتركزت على جلسات تدليك وعلاجات صحية وتقديم مشروبات مجانية، ولم يتم طرح خصومات على الإقامة كما كان يحدث سابقاً، فيما قدمت مطاعم قليلة عروضاً مثل مشروب أو طبق حلوى مجاناً».

خصومات

بدوره، قال المسؤول في إدارة أحد المراكز التجارية، سمير أسعد، إن «بعض المحال قد تتقدم بطلبات متأخرة لعمل خصومات بمناسبة (يوم المرأة الإماراتية)، وإن التأخير ربما يرجع إلى استمرار العروض والخصومات على طائفة واسعة من السلع، ترتبط بعودة المستهلكين من الإجازات وانتهاء الإجازة الصيفية والعودة للمدارس».

منوهاً بأن خصومات الصيف الجاري، تعد الأكبر والأهم منذ سنوات.

وقال المدير المسؤول في أحد المحال التجارية، عرفان إسماعيل، إن «التخفيضات الصيفية في عدد كبير من المحال لاتزال قائمة وتشمل سلعاً تهم المرأة والعائلة بصفة عامة، ما دعا محال إلى عدم طرح خصومات أخرى خصوصاً أن نسب الخصومات كبيرة».

وأكدت مسؤولة في فندق شهير بأبوظبي، (د.ف)، اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمها، أن الكثير من الفنادق لاتزال تطرح عروضاً صيفية جيدة للإقامة، كما أن معدلات الإشغال والاستخدام لمرافق الفنادق مرتفعة بصفة عامة، ما يصعّب طرح عروض جديدة.