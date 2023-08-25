مستهلكون يطلبون «لافتات» توضيحية لعروض سلع بـ «صلاحية تقارب على الانتهاء»

طالب مستهلكون منافذ البيع بضرورة وضع لافتات توضيحية مميزة على العروض التي تتضمن منتجات بصلاحية تقترب من الانتهاء، خصوصاً الغذائية منها، التي تتطلب سرعة الاستهلاك.

بدورهما، أكد مسؤولان في منفذي بيع لـ«الإمارات اليوم» أن السلع التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء تخضع كغيرها من السلع لسياسات العروض العادية والمعتمدة من الجهات الرقابية المختصة، والتي تقر بعرض السلع للبيع ما دامت تحت فترة الصلاحية، حتى لو كانت لفترات قصيرة.

لافتات توضيحية

وتفصيلاً، قال المستهلك محمود إسماعيل، إن «من الضروري أن تهتم منافذ البيع بوضع لافتات توضيحية على العروض التي تتضمن سلعاً قاربت صلاحيتها على الانتهاء»، لافتاً إلى أن «المستهلك قد لا ينتبه لتاريخ الصلاحية خلال التسوق، خصوصاً في فترات الذروة ونهاية الأسبوع، أو خلال المواسم الاستهلاكية، مثل موسم العودة إلى المدارس».

من جانبه، قال المستهلك سعيد منير، إن «وضع لافتات توضيحية على سلع العروض التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء، يضمن حق المعرفة والشفافية للمستهلكين، وترك حرية الاختيار لهم بالشراء من عدمه». وأوضح أنه «اشترى أكثر من مرة سلعاً ضمن عروض أو حتى خارجها، ثم اكتشف بعدها أن صلاحيتها قاربت على الانتهاء، ما اضطره لإتلافها».

واتفق المستهلك وليد عبده، بأنه «اشترى أكثر من مرة سلعاً، وبكميات كبيرة، دون الانتباه إلى أن صلاحيتها قاربت على الانتهاء»، مؤكداً أن «وضع لافتات مميزة على تلك السلع، لاسيما أثناء التخفيضات يدعم حقوق المستهلك في معرفة بيانات السلع قبل الشراء، والتعامل معها وفق تلك البيانات وعدم تخزينها».

في السياق نفسه، اعتبر المستهلك محمد فرج، أن «وضع اللافتات لن يمنع المستهلك من شراء السلع، لاسيما إذا كانت أسعارها مناسبة ضمن التخفيضات، إلا أنها ستتيح له الحق في معرفة بيانات السلعة التي يشتريها، لاسيما أن بعض منافذ البيع يتعامل مع تلك السلع ضمن العروض العادية بنسب تخفيضات محدودة، ما يجعل المستهلكين وقتها يتخذون القرار الأنسب في الشراء من عدمه».

سياسات العروض

إلى ذلك، قال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «عروض السلع عموماً تخضع لسياسات موحدة، كما أن السلع التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء تخضع للسياسات نفسها، خصوصاً مع كونها لاتزال تخضع لفترات صلاحية مختلفة، وهو ما يجعلها مناسبة وفقاً للقوانين والتشريعات المختصة للعرض في منافذ البيع، سواء ضمن عروض أو لا».

وأضاف أن «(تعاونية الاتحاد) تلتزم تعليمات الجهات المختصة للرقابة على السلع في الأسواق فيما يتعلق بعروض السلع، سواء العادية أو التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء، كما تحرص على توافر أشهر صلاحية عدة كافية على المنتجات التي تتضمنها حملات عروض التنزيلات».

بدوره، قال مدير المشتريات بأحد سلاسل منافذ التجزئة، ديبال شارين: «من الصعب أن تضع العديد من منافذ البيع لافتات توضيحية مميزة على عروض السلع التي تقارب صلاحيتها على الانتهاء، لتجنب تصنيفها من قبل المستهلكين تحت ذلك الوصف، كونها لافتات خاصة بعروض تلك النوعية من السلع»، لافتاً إلى أن «تلك السلع تخضع كغيرها لسياسات العروض العادية والمعتمدة من الجهات الرقابية المختصة، التي تقر بعرض السلع للبيع ما دامت تحت فترة الصلاحية، حتى لو كانت لفترات قصيرة».

«الإمارات لحماية المستهلك» رصدت شكاوى وملاحظات

قال أمين السر في «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، محمد عبدالله النقبي، إن «من الضروري أن يكون لدى المستهلكين وعي كافٍ، بعدم تخزين السلع التي تشرف صلاحيتها على الانتهاء، وأن يقرؤوا تواريخ صلاحية السلع قبل الشراء، سواء كانت ضمن عروض التخفيضات أو لا، وذلك لاتخاذ قرار الشراء من عدمه، ومعرفة إمكانية تخزين تلك السلع». وأكد أن «الجمعية رصدت شكاوى وملاحظات لمستهلكين اشتروا سلعاً قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ثم اكتشفوا نفاد صلاحيتها بعد فترة قصيرة من الشراء، وهو ما يستدعي ضرورة تجنب تلك الممارسات».