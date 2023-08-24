الإمارات الوجهة الدولية الأولى للسيّاح من السوق الصينية

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً، كأبرز وجهة دولية للسياح من السوق الصينية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، استناداً إلى بيانات مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر.

وأضافت المؤسسة في دراسة لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه من بين الوجهات الـ10 الأكثر مرونة للسفر إلى الخارج من الصين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تحتل دولة الإمارات الصدارة، وبنمو كبير تصل نسبته إلى 6% في الحجوزات، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها في عام 2019.

وأشارت إلى أنه مع توافر الرحلات الجوية، والسعة المقعدية بين السوقين، بما يتناسب مع المستويات التي لوحظت قبل جائحة «كوفيد-19»، تبزر مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية للمجموعات من السوق الصينية، لافتة إلى أن دولة الإمارات تقدم خيارات تأشيرة سلسة عند الوصول للمسافرين الصينيين، وهي ميزة ذات قيمة كبيرة.

وتابعت «فورورد كيز»: «تعزز هذه العوامل مجتمعة جاذبية دولة الإمارات كوجهة مرنة واستيعابية للسياح الصينيين، ما يوفر تجربة سفر سلسة يسهل الوصول إليها».

وذكرت أن الإمارات حلت أولاً في القائمة وجاءت بعدها ماكاو، سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، وغيرها من الوجهات الدولية الأخرى التي يود السيّاح الصينيون قضاء عطلات فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يشار إلى أن أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أظهرت ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 279%، خلال النصف الأول العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة أكثر من 260 ألف زائر، إذ سجلت هذه السوق أعلى نسبة نمو في قائمة أكبر 20 سوقاً مصدرة للسياح إلى الإمارة.