مؤشر سوق دبي المالي يتجاوز مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى في 8 سنوات

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4100 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015 أي خلال ثماني سنوات تقريبًا.

ودعم صعود مؤشر سوق دبي المالي في تلك الساعة من تعاملات اليوم إلى 4110.25 نقطة صعود سهم الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، بنسبة 2.63% بالغا 17.55 درهم.

جاء ذلك بعد الاعلان عن عن إضافة 3 أسهم إماراتية إلى مؤشرها القياسي العالمي؛ وذلك وفقاً لمخرجات مراجعتها نصف السنوية لشهر سبتمبر 2023. وشملت الشركات الثلاث التي تم إضافتها إلى المؤشرات العالمية لرأس المال الكبير كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأمريكانا للمطاعم.

وأشارت المراجعة إلى استبعاد «فيرتيغلوب» من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، وإضافتها إلى مؤشر رأس المال المتوسط، الذي استبعدت منه «أرامكس»، وأضافتها إلى رأس المال الصغير. ومن المقرر أن تدخل المراجعة حيز التنفيذ مع إغلاق جلسة 15 سبتمبر 2023، أي بداية جلسة الأسبوع في 18 سبتمبر 2023.

وفي تلك الساعة من التعاملات أيضًا دعم صعود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.068% بالغا 6.91 درهم.

كما قفز سهم تبريد بنسبة 6.63% بالغا 3.86 درهم، وارتفع سهم دبي الإسلامي 0.35%، وزاد سهم العربية للطيران بنسبة 2.4%