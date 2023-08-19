تجار: تراجع الذهب ينشط مبيعات السبائك

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة تراجعاً في نهاية الأسبوع الجاري بقيم تراوح بين 2.25 و2.75 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي قيمة تراجع غرام الذهب خلال أربعة أسابيع إلى 11.75 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن مواصلة انخفاض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، انعكس إيجاباً على الأسواق، إذ نشّط مبيعات السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، ودعم الطلب على المشغولات الذهبية خصوصاً من عياري 18 و21 قيراطاً.

وقال مسؤول المبيعات في محل «رجي للمجوهرات»، مانجيش باليكر، إن «استمرار تراجع أسعار الذهب لأسابيع متتالية، من العوامل المحفزة لتنشيط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى انعكاسات إيجابية على مبيعات السبائك الذهبية، بأوزان متوسطة وصغيرة، لأغراض الادخار أو الاستثمار». من جهته، قال مدير محل «مجوهرات ماشو»، راج باهي، إن «منافذ البيع سجلت معدلات نشاط في الطلب على منتجات السبائك والمشغولات الذهبية، بدعم من مواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها لأربعة أسابيع متتالية»، لافتاً إلى أن «الإقبال تركز بشكل كبير على مبيعات المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً، فيما تركزت عمليات الطلب الأكبر في السبائك بأوزان 30 و50 غراماً». في السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «من أبرز الانعكاسات الإيجابية التي شهدتها أسواق الذهب المحلية أخيراً، عقب سلسة الانخفاضات المتتالية للمعدن الأصفر، هي إعادة النشاط بشكل لافت إلى الطلب على السبائك الذهبية بمختلف أحجامها، خصوصاً المتوسطة منها، ما يشير إلى ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات السعرية، للإقبال على شراء كميات أكبر».

وأكد أن «مبيعات المشغولات الذهبية شهدت بدورها نمواً في الطلب، من قبل المتعاملين المقيمين والسياح، فيما تركزت الحصص الكبرى لمبيعات المشغولات في عيار 18 قيراطاً».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.25 و2.75 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 229.5 درهماً بانخفاض قيمته 2.75 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 212.5 درهماً بتراجع قدره 2.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 205.75 دراهم بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 176.25 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.