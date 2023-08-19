«مفاجآت صيف دبي» ترفع مبيعات الذهب والمجوهرات بنسبة 25%

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بأن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» دعمت نمو مبيعات الذهب والمجوهرات بنسب تجاوزت 25% مقارنة بمبيعات الموسم السابق، لافتة إلى أن مشاركات متاجر الذهب والمجوهرات بالفعاليات زادت بنسبة 40%.

وأشارت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مبيعات الذهب والمجوهرات بموسم الصيف الحالي بشكل عام تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بمعدلات كبيرة، لافتة إلى أن مبيعات المشغولات الذهبية نمت خلال النصف الأول من 2023 بنحو 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي»، توحيد عبدالله، إن «فعاليات (مفاجآت صيف دبي)، وفقاً للمؤشرات السوقية، لها انعكاسات إيجابية في دعم نمو مبيعات الذهب والمجوهرات في الأسواق المحلية، بنسب تجاوزت 25%، وذلك مع إتاحة الفعاليات لعروض موسعة للسحوبات والجوائز والتنزيلات التي وصلت لنحو 50% على منتجات للمجوهرات، وتنزيلات متباينة على مصنعية المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن «مشاركة متاجر الذهب والمجوهرات بالفعاليات ارتفعت بنحو 40% مقارنة بالدورة السابقة».

وأضاف أن «موسم الصيف الحالي شهد نشاطاً استثنائياً في مبيعات الذهب والمجوهرات وبمعدلات فاقت مستويات ما قبل الجائحة بمعدلات كبيرة، وهو ما ظهر عبر استمرار الازدحام بالأسواق المفتوحة خلال فترات اليوم المختلفة وهو ما لم يكن مألوفاً منذ أعوام»، مرجعاً ذلك إلى «أسباب تتعلق باستمرار نشاط السياحة من مختلف دول العالم إلى دبي بمعدلات كبيرة حتى خلال موسم الصيف، وانتعاش قطاعات أعمال مختلفة».

وأوضح عبدالله، أن «مبيعات المشغولات الذهبية في أسواق دبي نمت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك مع زيادة التنوّع في المعروض بالأسواق ونمو الطلب بمعدلات أكبر خصوصاً من الشباب، وذلك مع توريد المصنعين لمنتجات وتصاميم جديدة، بعضها يلقى رواجاً كبيراً لدى تلك الفئة».

وأضاف أن «زيادة الإقبال من السائحين من جنسيات آسيوية وأوروبية وروسية، دعمت نمو الطلب أيضاً بمعدلات كبيرة على منتجات الذهب، سواء من المشغولات أو العملات الذهبية كهدايا تذكارية»، لافتاً إلى أن «معدلات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأعوام الخمسة الماضية وحتى الآن وصلت إلى 40%، وهو ما رفع من الإقبال بشكل أكبر على الشراء، كملاذ آمن خصوصاً لمنتجات العملات والسبائك».

وتابع عبدالله، أن «استقطاب شركات جديدة في مجال تجارة الذهب والمجوهرات، عبر مشروع الامتداد الجديد لسوق الذهب في منطقة ديرة بدبي، كان من العوامل الداعمة أيضاً لنمو الإقبال والمبيعات على منتجات الذهب خلال العام الجاري، لاسيما مع توفير المشروع لمرافق خدمية إضافية جديدة من فنادق أو مطاعم ومنافذ للصرافة». وأشار إلى أن «استضافة دبي لفعاليات مثل (إكسبو 2020 دبي) وغيرها من الأحداث، كان لها متغيرات إيجابية مازالت تأثيراتها حاضرة في أسواق الذهب سواء من زيادة الإقبال السياحي أو استقطاب مستثمرين جدد بالقطاع أو حتى التوسع والتنوّع في طرح طرز مشغولات جديدة مقارنة بفترات ما قبل الفعاليات، لمواكبة التنوع الكبير في متطلبات السياحة الوافدة بشكل أكبر من دول مختلفة».