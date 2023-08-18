8.4 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية في أسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 8.395 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة في جلسة يوم الجمعة بواقع 1.47 مليار درهم موزعة على 998.75 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و473.97 مليون درهم لسوق دبي المالي.

1.6 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في جلسة أمس، موزعة بـ1.1 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و500.38 ملايين درهم في سوق دبي المالي، وبواقع 1.725 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في ختام تداولات الأربعاء الماضي، موزعة بـ1.118 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و606.532 ملايين درهم في سوق دبي المالي.

يضاف إلى ذلك 1.77 مليار درهم في ختام تداولات الثلاثاء الماضي، موزعة بـ1.239 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و539.19 مليون درهم لسوق دبي المالي، فضلاً عن 1.83 مليار درهم في ختام تداولات الإثنين الماضي، موزعة بـ1.52 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و301.2 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات فقد تراجعت بنسبة 0.79% لكلا منهما بعد بلغ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 9800.65 نقطة من مستوى 9879 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي من مستوى 4050.59 نقطة إلى مستوى 4083 نقطة.