«موانئ دبي العالمية» تعتزم إضافة 3 ملايين حاوية نمطية نهاية 2023

توقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إضافة ما يقرب من ثلاثة ملايين حاوية نمطية (20 قدماً) من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات بحلول نهاية العام الجاري، ما يضيف إلى البنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

وكشفت المجموعة أنها تدير حالياً نحو 9% من طاقة المناولة الاستيعابية على مستوى العالم، ما يجعلها من بين أكبر خمسة مشغلين عالميين للموانئ، لافتة إلى أن التوسعات سترفع إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 93.6 مليون حاوية نمطية، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق التجارية الرئيسة.

ولفتت المجموعة إلى أن عمليات التوسعة الرئيسة في كوسيدو (الدومينيكان) ستنتهي العام الجاري، بما فيها 1.2 مليون حاوية نمطية، بينما توقعت زيادة بواقع 579 ألف حاوية نمطية في ياريمجا (تركيا)، و500 ألف حاوية نمطية في السخنة (مصر)، و200 ألف حاوية نمطية في جدة (السعودية)، إضافة إلى أسواق رئيسة أخرى.

فترة حيوية

وأشارت المجموعة إلى توقعات مؤسسة «دروري» لاستشارات سلاسل التوريد، والتي تظهر نمو إنتاجية مناولة الحاويات عالمياً إلى 932 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2025 مقارنة بـ858 مليون حاوية نمطية في عام 2021.

وذكرت المجموعة أن خطط توسيع الطاقة الاستيعابية تأتي في فترة حيوية تشهد ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة، وحالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، والتي تثير القلق بشأن التجارة العالمية وارتفاع الطلب على حلول سلاسل التوريد الأسرع والأكثر مرونة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «ملتزمون بالاستثمار في بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة، حيث ستدعم إضافات الطاقة الاستيعابية مكانتنا كمزوّد عالمي رائد لحلول سلاسل التوريد، يربط الاقتصادات والأعمال والمستهلكين حول العالم».

عمليات تشغيلية

وكانت «موانئ دبي العالمية» أعلنت في مارس عن أول استخدام تجاري لنظام التخزين المبتكر (بوكس باي) «BOXBAY» في محطة حاويات «بوسان نيوبورت كوربوريشن» (PNC) في كوريا الجنوبية، حيث تمتلك المجموعة 66% من أسهم شركة «بي إن سي» التي تشغل واحدة من أفضل محطات الحاويات أداءً في آسيا بطاقة استيعابية تبلغ 5.3 ملايين حاوية نمطية.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ المجموعة عملياتها في محطة الحاويات الجديدة بيلاوان (BNCT) في إندونيسيا والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف حاوية نمطية في شمال سومطرة بحلول نهاية العام الجاري، كما ستعمل المجموعة على زيادة قدرة محطة حاويات «بيلاوان» إلى 1.4 مليون حاوية نمطية وجذب المزيد من رحلات الشحن المباشرة، وتقليل الاعتماد على الموانئ الإقليمية، ما يعزز مكانتها بوابة تجارية ولوجستية رئيسة في مضيق «ملقا» الذي يمثل مساراً رئيساً للشحن.

كما فازت «موانئ دبي العالمية» بامتياز كبير في فبراير الماضي لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات «تونا تيكرا» الضخمة في ميناء «ديندايال» على الساحل الغربي للهند. وستشمل المحطة عند اكتمالها رصيفاً بطول 1100 متر، وستناول 2.19 مليون حاوية نمطية سنوياً، ما يمهد لنمو حركة الحاويات في الهند مستقبلاً، ولتلبية الصادرات والواردات من شمال وغرب ووسط الهند.