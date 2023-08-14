«تيرازو ريزيدنسز».. مشروع بمساحات خضراء لمحبي الإطلالات الطبيعية

يستهدف مشروع «تيرازو ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية «جي في سي»، محبي الإطلالات الطبيعية، وهو من تطوير «شركة ترف للتطوير العقاري» التابعة لـ«مجموعة ياس القابضة».

يمتاز المشروع بموقعه المتميز وتصاميمه العصرية ومساحاته الواسعة، إذ تضم وحداته السكنية المتنوعة شرفات واسعة، وحوض سباحة متماه مع الأفق، وواجهات زجاجية وإطلالات بانورامية، لتمّكن السكان من الاستمتاع بأشعة الشمس والإضاءة الطبيعية، حيث يطل المشروع على حديقة عامة تمتاز بطبيعتها الخضراء وتنوع أشجارها.

يتكون المشروع من مبنيين يضمان وحدات سكنية متنوعة تتراوح بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتشكل المساحات الخضراء نحو 60% من المشروع.

كما يضم «تيرازو» العديد من المرافق الترفيهية الخارجية تشمل صالة رياضية، وقاعة سينما، وصالة يوغا، ومساحات مخصصة للشواء، وصالة مخصصة لألعاب الأطفال.