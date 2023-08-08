2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 670 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 328 مليون درهم، و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في وادي الصفا 3. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 724.49 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 94.95 مليون درهم.