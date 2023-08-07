الذهب يواصل الانخفاض.. والأسواق تشهد طلباً على السبائك والمشغولات

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بقيم تراوح بين 2.25 درهم وثلاثة دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، في وقت وصل إجمالي التراجع في أسبوعين إلى ستة دراهم، وشهدت الأسواق نشاطاً في الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية بأوزان مختلفة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 234 درهماً بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 216.75 درهماً بتراجع قدره 2.25 درهم.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 209.75 دراهم بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 179.75 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.

وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «منافذ البيع شهدت خلال الفترة الأخيرة إقبالاً من قبل السياح والمقيمين على شراء المشغولات الذهبية، بدعم من استمرار تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي عقب سلسلة ارتفاعات سعرية متباينة، فضلاً عن إقبال العديد من المتعاملين الذين يشترون هدايا المشغولات الذهبية قبيل سفرهم خلال الفترة الحالية».

من جهته، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «رجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «مواصلة أسعار المعدن الأصفر لتراجعها خلال أسبوعين متتاليين حفز العديد من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، إضافة إلى توجه عدد من المتعاملين لشراء سبائك ذهبية بأوزان صغيرة ومتوسطة لأغراض الادخار في ظل تقارير عالمية تتوقع عودة أسعار الذهب للارتفاع مجدداً».

وأوضح أن «معظم عمليات الشراء تركز في المشغولات الذهبية من عياري 18 و21 قيراطاً، فيما كانت الحصص الكبرى من المبيعات خلال الفترة الأخيرة للزوار والسياح، خصوصاً في منافذ البيع بمراكز التسوق التجارية».

في السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ركيش داهناك، إن «الأسواق سجلت معدلات إقبال لافتة خلال الفترة الأخيرة في الطلب على شراء المشغولات الذهبية مع تراجع الأسعار، في وقت يترقب العديد من المتعاملين تسجيل انخفاضات سعرية جديدة، ما يؤشر إلى توقع تحسن المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «شراء السبائك الذهبية شمل الزوار والمقيمين، للاستفادة من تراجع الأسعار في شراء منتجات ذهبية للادخار أو الاستثمار».