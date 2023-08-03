بدء تسليم وحدات «مدينة إكسبو دبي» السكنية يناير 2026

قال رئيس التطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن «العقارات السكنية التي تطورها (مدينة إكسبو دبي) تشهد إقبالاً كبيراً، لما توفره من خيارات سكنية متنوعة، من فلل وشقق تلبي متطلبات السكان النهائيين لهذه العقارات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، في وقت تستقطب فيه المكاتب والمحال التجارية في المدينة، شركات محلية وعالمية لتأسيس الأعمال، ومواكبة النمو المستمر الذي تشهده دولة الإمارات في شتى القطاعات»، مضيفاً أنه سيتم بدء تسليم الوحدات السكنية في «مدينة إكسبو دبي» يناير 2026.

وأضاف الخطيب لـ«الإمارات اليوم» أن «ما يزيد جاذبية المشروع للمستثمرين من الدولة وخارجها، هو تجسيد مشروعي (إكسبو سنترال) و(إكسبو فالي) السكنيين، لتصبح (مدينة إكسبو دبي) نموذجاً جديداً للمناطق الحضرية، إذ توفر فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من الرؤية بعيدة المدى لموقع (إكسبو) الدولي ضمن الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040».

مدينة نموذجية

وتابع الخطيب: «تبين هذه المشروعات السكنية التزامنا بروح (إكسبو)، وتمهد الطريق لمدينة متنامية، ستكون بمثابة نموذج لمدن المستقبل المتمحورة حول الإنسان، التي توفر لقاطنيها حياة مستدامة ومتوازنة ومتكاملة».

وأضاف: «هناك إقبال متميز على الوحدات المعروضة، وحققنا نسبة مبيعات جيدة حتى الآن»، مرجعاً الإقبال إلى عوامل إضافية أيضاً، منها الموقع المميز بين دبي وأبوظبي، وقربها من أربعة مطارات دولية، وميناء جبل علي، واتصالها بشبكة «مترو دبي»، وسهولة الوصول السريع عبر السيارات إلى أهم أربعة طرق رئيسة في دبي.

«إكسبو فالي»

وأشار الخطيب إلى تميز قلب مجمع «إكسبو فالي» بممرات خالية من السيارات، تحاكي العيش في أحضان الطبيعة، إضافة إلى مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، والوصول إلى جميع المناطق المميزة في «مدينة إكسبو دبي» عبر «المسار الأخضر»، وهو ممر مخصص للمشاة والدراجات والمركبات الكهربائية.

وبيّن أن «المرحلة الأولى من (إكسبو فالي) تضم 165 وحدة سكنية، تشمل فللاً مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل (تاون هاوس) بثلاث وأربع غرف نوم، بأسعار تبدأ من 3.4 ملايين درهم»، موضحاً أنها «أسعار منافسة إذا ما قورنت بالمناطق التي احتضنت دورات (إكسبو) السابقة في مدن مثل باريس ولندن وسياتل وتورونتو».

وأضاف: «نحن نسير حسب المخطط لتسليم جميع الوحدات في الوقت المحدد، ويتم ذلك في الوقت الذي تستقطب فيه المدينة شركات متنوعة وآلاف الموظفين من جميع أنحاء العالم، كما تجري أعمال المرحلة الأولى من المشروع العقاري على قدم وساق للتسليم في يناير 2026».

وجهة شاملة

وحول خطط «مدينة إكسبو دبي» لطرح مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، قال الخطيب: «في الوقت الحالي نركز على إنجاز المرحلة الأولى، وضمان تسليم جميع العقارات السكنية بأفضل المواصفات وأجود المعايير المحلية والعالمية، والمشروع هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أفضل، وإنشاء مجتمع يعزز أسلوب حياة مستدام».

وتابع: «باختصار (مدينة إكسبو دبي) وجهة للعمل والسكن والتجارب العلمية والفعاليات الترفيهية، تتيح قضاء أجمل الأوقات لجميع أفراد العائلة».

ويقع مشروع «إكسبو فالي» السكني في الجهة الشرقية من «مدينة إكسبو دبي»، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 165 وحدة سكنية.

«إكسبو سنترال»

يقع مشروع «إكسبو سنترال» في قلب موقع «إكسبو دبي»، ويتكون من ثلاثة مجمعات سكنية، وسيكون مجمع «مانغروف ريزيدنس» هو أول مجمع يتم إطلاقه فيه، ويتألف من ثلاثة أبنية مطلة على «ساحة الوصل» و«حديقة اليوبيل»، ويقع قرب أبرز مرافق «مدينة إكسبو» ووجهاتها المميزة.

وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققاً مكونة من غرفة نوم إلى أربع غرف نوم، وجميعها مُزودة بتقنيات ذكية.

ويضم «مانغروف ريزيدنس» ممرات مشاة، ومساحات عامة خضراء، ومسابح، ومناطق للعب الأطفال، وصالات رياضية، ومحال تجارية، ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة.