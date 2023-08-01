1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 439.46 مليون درهم و424 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة هور العنز شرق.

وتصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.27 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 8.55 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 155.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 11 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 110.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50.56 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.