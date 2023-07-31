«بن غاطي كانال».. مشروع عقاري ينجز قبل الموعد المحدد

حصلت «شركة بن غاطي للتطوير»، على شهادة إنجاز مشروع «بن غاطي كانال» قبل الموعد المحدد له نهاية العام الجاري. ويأتي ذلك بعد إطلاق المشروع في 22 من يونيو 2022، وإنجازه بشكل كامل في أقل من سنة، وبأعلى معايير الجودة والتشطيبات.

يقع المشروع في منطقة «الخليج التجاري» في دبي، التي تُعد من أرقى المناطق الحيوية والفاخرة، وتحتوي على عدد كبير من الأبراج السكنية والتجارية، فضلاً عن القناة المائية، ومرسى اليخوت، والفلل العائمة والحدائق. تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نصف مليار درهم، ويتكوّن من 22 طابقاً سكنياً و293 وحدة سكنية بأنظمة ذكية وتصميم وتشطيبات فخمة.

وتتكوّن الوحدات في المشروع من مجموعة شقق فاخرة مكونة من استوديو، وشقق مكونة من غرفة وغرفتي نوم وصالة، كما يحتوي المشروع على نادٍ رياضي، وحوض سباحة.