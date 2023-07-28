صافي أرباح «سوق دبي المالي» النصفية تقفز 77% إلى 112.2 مليون درهم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الجاري 2023 مع تسجيل صافي أرباح 112.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 77% على صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت إيرادات سوق دبي المالي نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 215.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 163.8 مليون درهم في العام الماضي.

وتوزّعت الإيرادات بواقع 128.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و86.6 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من الإيرادات الأخرى. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 103 ملايين درهم مقابل 100.4 مليون درهم عن الفترة المماثلة في النصف الأول من عام 2022.

وبلغت إيرادات شركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 126.3 مليون درهم مقارنة بـ85.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022، في حين بلغت النفقات 49.7 مليون درهم مقارنة بـ49.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022.

كما سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي نمواً لافتاً بنسبة 14% ليصل إلى 3972 نقطة عند الإغلاق، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 12%، لتصل إلى 652 مليار درهم.

وتعليقاً على الأداء المتميز لسوق دبي المالي، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق زيادة لافتة في النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعكس جهودنا المتواصلة ومبادراتنا الدؤوبة لجعل سوق دبي المالي وجهة مفضّلة للمستثمرين والمُصدِرين على حدّ سواء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: «يعزّز الأداء اللافت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام مكانته الرائدة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة؛ حيث حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي باستحواذهم على نسبة 48% من إجمالي التداولات خلال هذه الفترة، وبلغ صافي استثماراتهم 3.27 مليارات درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر يونيو 2023. كما استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصّة كبيرة بلغت نسبتها 57% من إجمالي قيمة التداول، بصافي استثمار قدره 630 مليون درهم كمحصلة شراء».

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج اللافتة ثقة المشاركين في السوق واهتمامهم بالفرص التجارية والاستثمارية في أسواق رأس المال في دبي. وخلال هذه الفترة أيضاً، قمنا بتقديم حسابات التداول المجمعة لتعزيز وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية متنوعة في أسواق رأس المال في دبي».

وأكّد التزام سوق دبي المالي الثابت بتوفير قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، وقال: «بفضل الزخم الإيجابي الذي يتميز به سوق دبي المالي حالياً، نحن في وضع جيد يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ويعزّز مكانة السوق مركزاً مالياً عالمياً يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء وأصحاب المصلحة».

فعاليات رئيسة

شهد سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام فعاليات رئيسة أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي، مثل الإدراج الناجح لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وهي شركة عائلية لقيت تجاوباً كبيراً من قبل السوق. كما حقق مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن نجاحاً باهراً واستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين. وخلال النصف الأول من هذا العام استقطب سوق دبي المالي 25 ألفاً و699 مستثمراً جديداً، بلغت نسبة المستثمرين الأجانب منهم 74%.