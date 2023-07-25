«طيران الإمارات» تطرح عروضاً على التذاكر إلى وجهات مختارة

طرحت «شركة طيران الإمارات» عروضاً على تذاكر الطيران إلى مجموعة مختارة ضمن شبكتها العالمية، منها ثلاث وجهات عربية، ابتداء من 1125 درهماً، مشيرة إلى أن الأسعار المعروضة صالحة للحجز حتى التاسع من أغسطس المقبل، وللسفر حتى الـ29 من نوفمبر المقبل.

وبحسب قائمة عروض الناقلة التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، تبدأ أسعار الرحلات من 1125 درهماً إلى مدينة مومباي الهندية على الدرجة السياحية، ومن 1985 درهماً إلى مدينة القاهرة المصرية، ومن 2155 درهماً إلى مدينة عمان الأردنية، و2535 درهماً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية.

كما تبدأ أسعار رحلات الدرجة السياحية إلى سيشل من نحو 4000 درهم على الدرجة السياحية، مقابل 2925 درهماً إلى مدينة ميونخ الألمانية.

بدورها تصل أسعار الرحلات على درجة رجال الأعمال إلى نحو 12 ألف درهم لمدينة بانكوك التايلندية، ونحو 20 ألف درهم إلى نيويورك ومونتريال، مقابل نحو 19 ألف درهم إلى «لندن هيثرو».

وقالت «طيران الإمارات» إن الأسعار المبيّنة هي للسفر من دبي وتشمل جميع الضرائب والرسوم، كما أنها عرضة لتغير أسعار الصرف ومدى التوافر.