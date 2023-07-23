«الاتحاد للطيران» تتيح عروضاً على التذاكر إلى وجهات محددة

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن عروض على أسعار تذاكرها، وصفتها بـ«عروض مستحيلة»، تزامناً مع إطلاق الجزء الأول من فيلم الحركة العالمي: «المهمة المستحيلة – الحساب الميت».

وأفادت الشركة في بيان، بأن العروض تشمل وجهات محددة على شبكة «الاتحاد للطيران»، وستنفذ بشكل تلقائي في 31 يوليو 2023، على أن يكون السفر في الفترة بين 10 سبتمبر و10 ديسمبر 2023. وأضافت أنه يمكن للمسافرين مع هذه العروض، زيارة مدينة مومباي الهندية بأسعار تبدأ من 895 درهماً على الدرجة السياحية، في حين تبدأ أسعار التذاكر إلى مدينة دلهي من 995 درهماً.

كما تبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور من 2795 درهماً، وإلى العاصمة التايلندية بانكوك من 2895 درهماً.

أما الضيوف الذين يرغبون بزيارة أوروبا، فيمكنهم الاستفادة من العروض التي تبدأ من 2445 درهماً إلى زيوريخ على الدرجة السياحية، و14.995 على درجة «الأعمال».

وقال نائب الرئيس لشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي: «نحن متحمسون للتعاون مع فيلم (المهمة المستحيلة)، وبهذه المناسبة أطلقنا عروضاً رائعة لضيوفنا، مع إدراكنا أن الطلب على السفر ازداد هذا الصيف، ولكن مع عروضنا (المستحيلة)، فإننا نأمل أن نجعل مهمة سفركم ممكنة».

وتشمل عروض الدرجة السياحية من أبوظبي كذلك: فرانكفورت، وميلان، وسول.