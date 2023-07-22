"عروض مستحيلة" تقدمها الاتحاد للطيران

الاتحاد للطيران في مهمة جديدة لاطلاق "عروض مستحيلة" لضيوفها بالتزامن مع اطلاق فيلم الأكشن، المهمة المستحيلة – الحساب الميت الجزء الأول.

واحتفالاً بشراكتها مع الفيلم، أعلنت الاتحاد للطيران عن عروض على أسعار تذاكرها بعنوان "عروض مستحيلة".

تشمل العروض وجهات محددة على شبكة الاتحاد للطيران وستنفذ بشكل تلقائي في 31 يوليو 2023، على أن يكون السفر في الفترة بين 10 سبتمبر و10 ديسمبر 2023.

مع هذه العروض، يمكن للضيوف زيارة الهند بأسعار تبدأ من 895 درهماً إماراتياً على الدرجة السياحية إلى مومباي و995 درهماً إماراتياً إلى دلهي. وتبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى كوالالمبور من 2,795 درهماً إماراتياً وإلى بانكوك من 2,895 درهماً إماراتياً.

أما الضيوف الذين يرغبون بزيارة أوروبا، فيمكنهم الاستفادة من العروض التي تبدأ من 2,445 درهماً إماراتياً إلى زيوريخ على الدرجة السياحية و14,995 على درجة الأعمال.

وقال نائب الرئيس لشؤون الايرادات في الاتحاد للطيران آريك دي: "نحن متحمسون للتعاون مع فيلم المهمة المستحيلة، وبهذه المناسبة أطلقنا عروضاً رائعة لضيوفنا الكرام. ندرك أن الطلب على السفر ازداد هذا الصيف، ولكن مع عروضنا "المستحيلة"، نأمل أن نجعل مهمة سفركم ممكنة!".

وسيحظى المسافرون مع الاتحاد بفرصة الاستمتاع بالقناة المخصصة لسلسلة أفلام المهمة المستحيلة والمتوفرة على خدمة الترفيه على متن الطائرة والتي تعرض جميع الأجزاء الستة من فيلم المهمة المستحيلة بالإضافة إلى محتوى مشوّق لما وراء الكواليس.

سيستفيد كافة الضيوف المسافرين على طائرات الاتحاد عريضة البدن من باقة "الدردشة" المجانية طوال مدة رحلتهم عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج ضيف الاتحاد، أو عن طريق انشاء حساب عضوية جديد قبل السفر للاستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري. وتشمل باقة "الدردشة" المجانية على تطبيقات المراسلة المعروفة، مثل "واتساب"، "بوتيم"، "ماسنجر"، "وي شات" وغيرها من برامج المراسلات.