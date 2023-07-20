مجموعة الحبتور تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين

تنظم مجموعة الحبتور يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين الإماراتيين يومي 27 و28 يوليو الجاري. حيث تتطلع المجموعة لتوظيف أفراد موهوبين لديهم شغف للعمل في قطاع الضيافة.

وسيقام اليوم المفتوح في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، في قاعة الجود من 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، قد قال في وقت سابق، بأن المجموعة اتخذت قراراً، بتخصيص كل الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء التعليمات لكل الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين في العمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهيلهم.