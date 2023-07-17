جزيرتا ياس والسعديات تسجِّلان نمواً ملحوظاً في أعداد الضيوف والزوّار خلال عيد الأضحى 2023

سجلت جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي نمواً ملحوظاً في أعداد الضيوف والزوّار خلال أيام عطلة عيد الأضحى 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس مواصلة نمو القطاع السياحي في الإمارة وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة.

وقدمت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة، باقة متنوعة من التجارب الترفيهية العالمية وعروض الألعاب النارية وإقامات عائلية مميزة، ما أسهم في ارتفاع أعداد زوارها من الأفراد والعائلات بنسبة بلغت أكثر من 100% مقارنة بالعام السابق.

واختار ثلث الضيوف استكشاف عالم المحيطات في «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» التي فتحت أبوابها أمام الزوار قبل أسابيع قليلة. وشهدت مدن ياس الترفيهية زيادةً كبيرة في أعداد الضيوف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بلغت 200% مقارنة بعام 2022.

وشكلت جزيرة السعديات في أبوظبي مقصداً مثالياً للضيوف الباحثين عن ملاذ شاطئي هادئ خلال عطلة العيد، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق في جزيرة السعديات أكثر من 80%. واستمتع الضيوف بما تزخر به السعديات من منتجعات ومطاعم فاخرة وطبيعة آسرة وشواطئ رملية بيضاء.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «سررنا بالترحيب بالأعداد الكبيرة من العائلات التي توافدت إلى جزيرة ياس وجزيرة السعديات من مختلف أنحاء العالم خلال عطلة العيد. تعكس هذه الأرقام التزامنا بتكريس مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً للترفيه، وتعزيز مكانة جزيرة السعديات وجهةً شاطئية طبيعية فريدة ومقصداً ثقافياً رائداً، والمساهمة كذلك في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي. نتطلع إلى مواصلة العمل لتجاوز توقعات ضيوفنا وخلق تجارب وذكريات ثمينة سيبقى صداها في ذاكرتهم لأوقات طويلة».

وقدمت مدن ياس الترفيهية لزوارها عرض الدخول المجاني للأطفال ما أتاح للعائلات الاستمتاع بمدن ياس الترفيهية المختلفة، التي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي.

وشهد ياس مول، الذي يعد أكبر مركز تجاري في جزيرة ياس، زيادة في عدد الزوار والمتسوقين خلال شهر يونيو 2023 بلغت نسبتها 21% مقارنة بشهر يونيو 2022. وسجلت حملة «العيدية» الترفيهية التي استمرت عشرة أيام في ياس مول ارتفاعاً في الإقبال عليها بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. وحرص المركز التجاري على تمديد ساعات العمل به لغاية الساعة 2:00 بعد منتصف الليل لإتاحة وقت إضافي للضيوف للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من العروض والأنشطة العائلية والمسابقات والجوائز المختلفة التي شارك فيها حوالي16.000 من المتسوقين.

واستضافت منطقة «ياس باي ووترفرونت» في جزيرة ياس مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المنطقة وأضفت مزيداً من البهجة على احتفالات العيد. واستمتع الزوار بتجارب الطعام والإطلالات المتميزة التي توفرها المطاعم المختلفة في المنطقة.

واستقبلت منطقتا «ياس مارينا» و«ذا فاونتنز» أعداداً أكبر من الزوار مقارنة بالعام الماضي نتيجة الزيادة في أعداد الضيوف الدوليين، ما يؤكد أن جزيرة ياس أبوظبي وجهة سياحية عالمية مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وكان عشاق المطرب السعودي رابح صقر على موعد مع أمسية موسيقية طربية خلال عطلة العيد في الاتحاد أرينا، حيث أدى الفنان مجموعة من أجمل أغانيه.

وسجلت فنادق جزيرة ياس نسبة إشغال عالية خلال عطلة العيد بلغت 90%، حيث تحتضن جزيرة ياس مجموعة من الفنادق العالمية، شكلت خيارات إقامة مثالية للضيوف خلال عطلة العيد، إذ توفر هذه الفنادق أكثر من 1760 غرفة فندقية وتتيح لضيوفها إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتضم 21 مطعماً حائزاً على جوائز عالمية.

ومازال عرض الدخول المجاني للأطفال إلى المدن الترفيهية في جزيرة ياس عند الإقامة في أحد فنادق الجزيرة مستمراً للاستمتاع بإقامة مثالية هذا الصيف. ويمكن الاستفادة من هذا العرض عند الإقامة لمدة ليلتين على الأقل، حيث يمكن للصغار الإقامة وتناول الطعام واللعب مجاناً.

واستقبلت الفنادق الواقعة على الشواطئ الرملية لجزيرة السعديات أعداداً كبيرة من الضيوف، وشهدت منتجعاتها الفاخرة نسبة إشغال تجاوزت 80%.