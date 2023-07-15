«مفاجآت صيف دبي» وعروض المتاجر تحدّان من تأثيرات ارتفاع أسعار الذهب

قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة أسهم في الحدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، ولكن بشكل نسبي وليس كبيراً.

وأكدوا أن عروض بعض المتاجر، مثل التخفيضات الخاصة بـ«المصنعية»، وسحوبات «مفاجآت صيف دبي»، كان لها تأثيرات إيجابية على الأسواق، وحدّت من تأثيرات الزيادات السعرية للذهب على الأسواق.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعات بقيم راوحت بين 3.5 و4.5 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع، للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إجمالي الزيادات للغرام إلى 6.75 دراهم خلال أسبوعين.

زيادات سعرية

وقال مدير المبيعات في محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، للأسبوع الثاني، أسهمت في الحد من معدلات الطلب على المشغولات الذهبية، مقارنة بالأسبوعين الماضيين، خصوصاً مع تحوط بعض المتعاملين، وتأجيل الشراء بشكل مؤقت حتى تراجع الأسعار مرة أخرى».

وأضاف أن «موسم العطلات والعروض المطروحة من بعض متاجر الذهب، أسهما في عدم زيادة تأثر الأسواق بالارتفاعات السعرية».

تأثيرات إيجابية

من جهته، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تأثيرات الزيادات السعرية الأخيرة للذهب جاءت محدودة على مبيعات المشغولات الذهبية، نتيجة العروض المطروحة من بعض المتاجر، سواء المتعلقة بالتخفيضات الخاصة برسوم (المصنعية)، والتخفيضات على القطع، أو عروض (مفاجآت صيف دبي) والسحوبات، التي كانت لها تأثيرات إيجابية، وحدّت من انعكاسات الزيادات السعرية على الأسواق، لاسيما في ظل موسم العطلات للمتعاملين، وشراء المشغولات كهدايا قبل السفر».

الأسعار محفزة

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إن «تسجيل المعدن الأصفر زيادات سعرية بقيم كبيرة أخيراً، حدّ من الطلب على المشغولات، ولكن بشكل نسبي وليس كبيراً، في ظل وجود العديد من عروض التخفيضات والسحوبات على الهدايا في أسواق دبي، واضطرار العديد من المتعاملين لشراء الهدايا قبيل السفر في موسم العطلات الصيفية»، لافتاً إلى أن «الزيادات السعرية جاءت عقب سلسلة انخفاضات، وبالتالي، فإن الحدود السعرية للذهب لاتزال محفزة للشراء».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الجاري، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.5 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 237.5 درهماً، بارتفاعات قيمتها 4.5 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 219.75 درهماً، بزيادة قدرها أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 212.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 182.5 درهماً، بزيادة بلغت 3.5 دراهم.