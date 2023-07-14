سوق دبي المالي يتصدر البورصات العربية في يونيو

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يونيو من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.08% ليصل إلى نحو 484.43 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2023.

وتصدر سوق دبي المالي حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشره بنسبة 6.02%. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من السعودية والدار البيضاء والعراق ارتفاعاً بنحو 4.04 و4.80 و5.47% على التوالي، كما شهدت بورصات كل من الكويت ومسقط وتونس وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.53 و3.43%. فيما سجلت بورصتا مصر وفلسطين تحسناً بأقل من 1%.

وحققت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، مكاسب بنحو 2.63% في نهاية شهر يونيو، مقارنةً بنهاية شهر مايو من عام 2023، حيث سجلت تحسناً في عشر بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في أربع بورصات عربية أخرى.

وتصدر سوق دبي المالي البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 5.07% . كذلك شهدت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 4.62%، كما سجلت بورصات كل من الكويت وأبوظبي والسعودية وتونس ومصر ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.21 و3.44%. فيما شهدت بورصتي فلسطين ودمشق تحسناً بأقل من 1%.

على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، شهد شهر يونيو من عام 2023 تراجعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 25.17%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر مايو من عام 2023، نتيجة انخفاض قيمة تداولات 9 بورصات عربية، فيما سجلت 5 بورصات عربية أخرى ارتفاعاً خلال ذات الشهر.

وتراجع حجم التداول في البورصات العربية، بنحو 21.87% في نهاية شهر يونيو الماضي، نتيجة انخفاض حجم التداول في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في سبع بورصات عربية بنهاية الشهر الماضي.