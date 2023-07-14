مطار دبي الأول إقليمياً والثاني دولياً ضمن قائمة أفضل مطارات العالم

واصل مطار دبي الدولي تألقه بعد أن جاء في مركز متقدم ضمن قائمة أفضل المطارات عالمياً، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة «ترافيل آند ليجر» الأمريكية المتخصصة في شؤون السفر والسياحة.

وذكرت المجلة أن مطار دبي الدولي احتل المرتبة الاولى إقليمياً والثانية عالمياً ضمة قامة أفضل المطارات، فيما جاء مطار أبوظبي في المركز الثامن، ما يعني أن دولة الإمارات تبوأت مكانة استثنائية في قائمة أفضل المطارات في العالم. وبحسب الاستطلاع، تعد الإمارات واليابان الدولتين الوحيدتين اللتين شغلتا قائمة أفضل 10 مطارات بمركزين لكل منهما.

وحصد مطار دبي الدولي 89.98 نقطة، بعد مطار شانغي سنغافورة الذي جاء على رأس القائمة، ومتفوقاً على مطار حمد الدولي الذي حل في المركز الثالث، فيما حصد مطار أبوظبي الدولي 82.75 نقطة.

وجاء في المركز الرابع مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي في الهند، والخامس مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، السادس مطار هانيدا الدولي في اليابان، والسابع: مطار إسطنبول بتركيا، والتاسع مطار زيورخ بسويسرا، والعاشر مطار ناريتا الدولي باليابان. يشار إلى أن المجلة الأمريكية تستطلع آراء قرائها حول أفضل المطارات، وفقاً لمعايير محددة، تشمل: دقة المواعيد، والأمن، وجودة المطاعم، وتجربة التسوق، والتصميم العام للمطارات.