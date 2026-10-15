مروان بن غليطة: سنواصل العمل لجعل دبي مدينة أكثر استدامة وجودة للحياة

أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن بلدية دبي ستواصل العمل مع شركائها لدعم أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم الجهود في جعل دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة، ويعزز ريادتها كأنظف مدينة في العالم.

جاء ذلك بمناسبة تكريم بلدية دبي لمطارات دبي تقديراً لإنجازها المتميز في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، وذلك خلال زيارة قام بها مدير عام بلدية دبي، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية من البلدية، للاطلاع على منظومة إدارة النفايات في مطارات دبي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لنجاح مطارات دبي في تحويل نسبة 100% من النفايات عن مسار الطمر، منذ مايو 2026، والمحافظة على هذا المستوى، إلى جانب خفض إجمالي النفايات المتولدة بنسبة 5%، وتحقيق نسبة 37% في إعادة التدوير، وتعكس هذه النتائج التزام مطارات دبي بتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، واسترداد الموارد وإعادة تدويرها، ودعم التوجه نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041-2021.

واستعرضت مطارات دبي خلال زيارة ميدانية، منظومة الإدارة المستدامة للنفايات والمبادرات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج. وتخللت الزيارة مراسم تكريم عدد من موظفي بلدية دبي ومطارات دبي.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «فخورون بما حققته مطارات دبي من نتائج متميزة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، التي تعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات إعادة التدوير وتحويلها عن مسار الطمر، ويُمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين بلدية دبي ومطارات دبي، ويؤكد أن تحقيق مستهدفات الاستدامة يبدأ من تكامل الجهود وتعاون الجهات وتبادل الخبرات، وصولاً إلى نتائج ملموسة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021- 2041».

وأضاف: «سنواصل في بلدية دبي العمل مع شركائنا لدعم أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات، وتقدير النماذج التي تقدم نتائج متميزة في هذا المجال، بما يدعم جهودنا في جعل دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة، ويعزز ريادتها كأنظف مدينة في العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر: «يمثل هذا التكريم دليلاً على نجاح مطارات دبي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها اليومية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ويعكس تحقيق تحويل 100% من النفايات عن مسار الطمر، إلى جانب خفض النفايات المتولدة وزيادة معدلات إعادة التدوير، نجاح نهج متكامل يركز على كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستفادة منها عبر مختلف مرافق المطار».

وأضاف: «نفخر بما تحقق بالتعاون مع بلدية دبي وشركائنا في مجتمع المطار oneDXB، حيث أسهم هذا التعاون في تسريع تبني الممارسات المستدامة، وتحقيق أثر بيئي وتشغيلي ملموس. وسنواصل البناء على هذا التقدم من خلال تطوير مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الدائري، وتحد من الأثر البيئي لعملياتنا، بما يعزز استدامة قطاع الطيران، ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي طويلة المدى».

مروان بن غليطة:

• مستمرون في بلدية دبي بالعمل مع شركائنا لدعم أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات.

ماجد الجوكر:

• سنواصل البناء على هذا التقدم من خلال تطوير مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الدائري.