تنفيذ مشروع «إلبروس» في دبي بكلفة 200 مليون درهم

تنفذ شركة «تايجر العقارية» مشروع «إلبروس» العقاري في دبي، بكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون درهم. ويضم المشروع الجديد وحدات تتنوع بين استوديوهات وغرفة وصالة وغرفتين وصالة، بمساحات متنوعة، ويتضمن المشروع مسبحاً، ومضماراً للمشي، ومنطقة للعب الأطفال، ومنطقة للشواء، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 540 ألف درهم.

يوفر المشروع أسعاراً تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي.

وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع «إلبروس» في الأول من يونيو 2023، فيما سيتم الانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 31 من يناير 2026.