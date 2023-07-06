5 مناطق في دبي توفر مجمعات سكنية بأحواض سباحة ضخمة

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، أفضل المجمعات السكنية ذات أحواض سباحة ضخمة في دبي. وأضاف التقرير، أن «دبي مارينا» تُعد من أبرز المناطق مع مسابح في دبي التي ينصح بالسكن فيها، بجانب «نخلة جميرا»، ووسط مدينة دبي، و«جي بي آر»، و«الروضة».

دبي مارينا

وحسب التقرير، احتلت «دبي مارينا» المركز الأول ضمن القائمة، حيث يبلغ متوسط الإيجار حوالي 150 ألف درهم سنوياً.

ويبلغ متوسط أسعار استوديو للإيجار في «دبي مارينا» نحو 72 ألف درهم سنوياً، في حين يبلغ سعر شقق غرفة وصالة للإيجار نحو 107 آلاف درهم، وشقق غرفتين وصالة نحو 155 ألف درهم، وشقق ثلاث غرف وصالة 247 ألف درهم. علاوة على ذلك، تتوفر شقق للبيع في «دبي مارينا» بمتوسط سعر يبلغ 2.481 مليون درهم، محققة نسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.91%.

«داون تاون»

احتلت منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون» المركز الثاني ضمن القائمة، ويصل متوسط الإيجار في هذه المنطقة إلى 234 ألف درهم سنوياً، ويُمكنك الاختيار بين عدد من الشقق المتوفرة، مثل استوديو للإيجار بمتوسط 88 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفة وصالة بمتوسط 134 ألف درهم، إلى جانب شقق غرفتين وصالة بـ247 ألف درهم، بالإضافة إلى شقق ثلاث غرف وصالة بمتوسط 417 ألف درهم.

كما يمكن للباحثين عن شقق للبيع في «وسط مدينة دبي» العثور على خيارات كثيرة بمتوسط سعر شراء يبلغ 3.918 ملايين درهم، حيث يمكن العثور على استوديو للبيع بمتوسط 1.409 مليون درهم، إلى جانب شقق غرفة وصالة للبيع بمتوسط 1.892 مليون درهم، فضلاً عن شقق غرفتين وصالة للبيع بمتوسط 3.442 ملايين درهم، وأخيراً شقق ثلاث غرف وصالة للبيع بمتوسط 6.038 ملايين درهم. وتبلغ نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة 6.41%.

نخلة جميرا

وضمت القائمة أيضاً، منطقة نخلة جميرا. ويبلغ المتوسط العام للإيجار فيها حوالي 241 ألف درهم سنوياً، ويبلغ متوسط استوديو نحو 119 ألف درهم، بينما تبلغ كلفة شقق غرفة نحو 177 ألف درهم، مقارنة مع 245 ألف درهم لشقق غرفتين وصالة للإيجار، وشقق ثلاث غرف وصالة نحو 323 ألف درهم.

وتصنف «نخلة جميرا» كإحدى أفضل المناطق لتملك الشقق في إمارة دبي، سواء للسكن أو الاستثمار، حيث يبلغ العائد الاستثماري المتوقع نحو 4.95%، ويبلغ المعدل العام لكلفة شراء شقة في الجزيرة حوالي 6.021 ملايين درهم. وتبلغ تكلفة استوديو للبيع في نخلة جميرا 1.497 مليون درهم، بينما يبلغ متوسط سعر شقق غرفة وصالة للبيع 3.126 ملايين درهم، ويبلغ متوسط السعر لشقق غرفتين وصالة 5.066 ملايين درهم، مقارنة مع 7.127 ملايين درهم معدل أسعار شقق ثلاث غرف وصالة للبيع.

«جي بي آر»

احتلت منطقة «جي بي آر»، المركز الرابع ضمن القائمة، ويبلغ سعر استئجار الشقق نحو 100 ألف درهم متوسطاً سنوياً، ويمكن العثور على استوديو للإيجار في المنطقة بمتوسط 82 ألف درهم سنوياً، أما بالنسبة لخيارات شقق غرفة وصالة فالمتوسط 132 ألف درهم، وشقق غرفتين وصالة بـ189 ألف درهم، وشقق ثلاث غرف وصالة نحو 218 ألف درهم.

وبالنسبة لشراء الشقق في المنطقة، يبلغ متوسط سعر البيع حوالي 3.535 ملايين درهم، حيث يمكن العثور على استوديو للبيع بمتوسط 1.332 مليون درهم. وبالنسبة للشقق غرفة وصالة للبيع، فتتوفر بمتوسط 2.425 مليون درهم، كما يمكن العثور على شقق غرفتين وصالة للبيع بمتوسط 3.249 ملايين درهم، وشقق ثلاث غرف وصالة بمتوسط 3.847 ملايين درهم. وفي ما يخص العائد على الاستثمار في «جي بي آر»، فيصل إلى 5.66%.

الروضة

تضم منطقة الروضة، مجموعة من المجمعات السكنية ذات أحواض سباحة ضخمة في دبي.

وتختلف التكاليف الكُليّة للمعيشة في منطقة الروضة في إمارة دبي بحسب نوع العقار السكني، حيث يبلغ متوسط إيجار شقق في الروضة حوالي 193 ألف درهم سنوياً، أما متوسط إيجار استوديو فنحو 54 ألف درهم، وشقق غرفة وصالة نحو 81 ألف درهم، وشقق غرفتين وصالة 123 ألف درهم، وشقق ثلاث غرف وصالة للإيجار 169 ألف درهم سنوياً. وعلاوة على ذلك، تتوفر شقق للبيع في «الروضة دبي» بمتوسط سعر يبلغ 1.347 مليون درهم، محققة نسبة عائد على الاستثمار بلغت 8.55%.