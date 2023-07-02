فنادق: طلب قوي على السوق الفندقية في دبي خلال الصيف

أكد مسؤولون في قطاع السياحة أن السوق الفندقية في دبي تشهد طلباً قوياً، وزيادة كبيرة في معدلات الإشغال، مع استمرار وتيرة تدفق السياح الدوليين من أسواق العالم، لافتين إلى أن معدل الحجوزات الفندقية الصيف الجاري أعلى بنسب تراوح بين 20 و50%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الفنادق تقدم باقات إقامة تلبي احتياجات السياحة الداخلية والزوار الدوليين، متوقعين استمرار الطلب السياحي بوتيرة قوية خلال الأشهر المقبلة، ذلك أن المدينة على موعد مع عدد كبير من الأحداث الكبرى والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح الزوار.

ولفتوا إلى أن السوق الخليجية لاتزال تسجل مستويات إقبال عالية، بالنسبة للحجوزات الصيفية، خصوصاً السوق السعودية، فضلاً عن الأسواق المعتادة في أوروبا الغربية، مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا وأسواق أوروبا الشرقية.

ارتفاع الحجوزات

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «ديوكس ذا بالم»، خوان كارلوس رينا: «نشهد زيادة كبيرة في نسبة الإشغال هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي، إذ تزداد نسبة الحجوزات بنسبة تفوق 50% خلال فترة موسم الصيف»، مرجعاً هذا النمو إلى أداء قوي في قنوات عدة للحجز، بما في ذلك منصّات الحجز المباشرة، ووكالات السفر عبر الإنترنت، وقنوات البيع بالتجزئة.

وأضاف: «هناك زيادة في حجوزات النزلاء من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، ما يشير إلى اهتمام متزايد بهذه الأسواق بزيارة دبي خلال الصيف، ومع توسع الأسواق، فإن هناك فرص نمو وتوسع في المستقبل».

ولفت رينا إلى أن دبي وجهة سياحية شهيرة، إذ تستقبل زواراً من جميع أنحاء العالم، وقال: «تتميز السوق السياحية في دبي بالقوة، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومناطق جذب متنوّعة، وبيئة مواتية للأعمال».

وتابع: «شهدنا معدلات عالية في حجوزات الإقامة لغرض الأعمال على مدار فصل الصيف، علماً بأن بعض تواريخ الحجز في يونيو 2023 تخطت بالفعل نسبة 60% مقارنة بالعام الماضي».

إقبال كبير

من جانبه، قال المدير العام لفندق «نوفوتيل دبي البرشاء»، سفيان الزعراوي: «شهدنا زيادة ملحوظة على معدل الإشغال خلال الصيف الجاري مقارنةً بالعام الماضي، كما لاحظنا ومنذ انتهاء جائحة (كوفيد-19) إقبالاً كبيراً على حجوزات الفنادق والسفر، تعويضاً عن الوقت الضائع، والمتعة التي فقدها المسافرون خلال فترة الوباء، إضافة إلى تدفق السياح من مختلف الأسواق».

وتوقع الزعراوي استمرار زيادة الطلب على الحجوزات الفندقية خلال فترة الصيف، مع استقبال المزيد من المسافرين الدوليين، مرجعاً ذلك إلى مجموعة متنوّعة من مناطق الجذب، والعروض التي تلبي احتياجات جميع المسافرين، مع ميزة إضافية تتمثل في الرحلات الجوية المباشرة من العديد من بلدان العالم، ما يوفر للزوار إمكانية الوصول بسهولة إلى دبي.

ولفت إلى أن «الفنادق تقدم باقات إقامة تلبي احتياجات كل من المقيمين والسياح، وتشجعهم على الاستمتاع بتجربة مميزة». وقال: «شهدنا، على سبيل المثال، منذ معرض (إكسبو 2020 دبي) ارتفاعاً كبيراً في مستويات السياحة، إذ وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات الخمس إلى السبع الماضية».

وأوضح أنه «مع استمرار نمو السياحة في دبي، فإن الإمارة ستشهد بالتأكيد توسعاً مطرداً في عدد الفنادق، ما يلبي بشكل فاعل الطلب المتزايد على الإقامة في دبي».

وقال: «مع بدء التحضيرات لمؤتمر الأطراف (كوب28)، فإن التوقعات الإجمالية ستكون عالية للغاية».

السوق الخليجية

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «الجداف روتانا»، هيثم عمر، إن «قطاع السياحة في دبي يواصل تسجيل معدلات قوية خلال فصيل الصيف»، مشيراً إلى أن «مستوى الحجوزات خلال الصيف الجاري، منذ بداية يونيو 2023، أعلى بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف عمر أن «هذه النسب الخاصة بالنمو تدل على قوة الطلب على دبي، كوجهة سياحية مفضلة طوال أشهر السنة»، لافتاً إلى أن «الفعاليات التي تحتضنها المدينة، والعروض الترويجية التي تطرحها الفنادق، فضلاً عن جاذبية نقاط الجذب السياحي في دبي، ترفع من مستويات تدفق الزوار الدوليين على مدار العام».

وذكر عمر أن «دبي تمتاز بتنوّع الأسواق المصدّرة للسياح إليها ومن مختلف مناطق العالم»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للحجوزات الصيفية، لاتزال السوق الخليجية تسجل مستويات إقبال عالية، خصوصاً السوق السعودية، فضلاً عن الأسواق المعتادة في أوروبا الغربية، مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا وأسواق أوروبا الشرقية.

محمد عوض الله: حركة نشطة للسياحة الداخلية

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: «نشهد مستويات إقبال عالية على السوق الفندقية في دبي خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «دبي وجهة سياحية بارزة تتصدر قائمة الوجهات السياحية حول العالم، وهي مقصد لملايين السياح على مدار العام».

وبيّن عوض الله أن «مستويات الإشغال منذ بداية الصيف الجاري أعلى، مقارنة بمعدلات الفترة ذاتها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي في دبي يتمتع بتسجيل معدلات إشغال قوية، خصوصاً المنشآت الفندقية الشاطئية.

وتوقع استمرار الطلب السياحي بوتيرة قوية خلال الأشهر المقبلة، حيث إن المدينة على موعد مع عدد كبير من الأحداث الكبرى والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح الزوار.

ولفت إلى أنه «فضلاً عن حركة السياحة الدولية، فإن القطاع السياحي في دبي يشهد حركة نشطة للسياحة الداخلية التي تسهم بنسبة كبيرة في معدلات الإشغال، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، أو بالتزامن مع الفعاليات التي تستضيفها المدينة».

• السوق الخليجية لاتزال تسجل مستويات إقبال عالية، بالنسبة للحجوزات الصيفية، خصوصاً السوق السعودية.