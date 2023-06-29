"مفاجآت صيف دبي" عروض وخصومات كبيرة تجذب الزوار لمراكز التسوق

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر 10 أسابيع؛ من 29 يونيو الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل. وتتضمن الفعاليات سلسلة من الأنشطة الممتعة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والتخفيضات الكبيرة.

بدورها، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، عن عودة عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، اليوم من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً. وتصل التخفيضات إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في جميع أنحاء المدينة.

ويعتبر هذا العرض إحدى الفعاليات المتميزة التي يترقبها المتسوقون كل عام للإستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق "ماجد الفطيم" في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. ولإضفاء المزيد من التشويق، سيحظى المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بمليون نقطة شير لتصبح مليونير شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» من ماجد الفطيم مسح إيصالات الشراء عبر التطبيق للمشاركة تلقائياً في السحب للحصول على فرصة الربح بالجائزة التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها في 6 يوليو.

تقدم «مفاجآت صيف دبي 2023» العديد من الأنشطة والفعاليات الرائعة، حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن من حفلات عيد الأضحى التي يشارك فيها العديد من الفنانين ومن ضمنهم الثنائي حسين الجسمي وكاظم الساهر اللذان يقدمان حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا دبي الساعة 9 مساءً في الأول من يوليو، بينما ستفتح أبواب الأرينا في الساعة 8 مساءً. كما سيكون الجمهور على موعد مع حفل استثنائي آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يحييه فنان العرب محمد عبده في 2 يوليو في كوكاكولا أرينا في دبي.