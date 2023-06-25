عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي، تسجيل مستويات قياسية من النمو خلال النصف الأول من عام 2023 محققاً أفضل أداء له على الإطلاق للفترة نفسها بإتمام 60 ألفاً و420 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 177.3 مليار درهم، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات لدائرة الأرضي والأملاك في دبي.

وبحسب الرصد، بلغت نسبة النمو، من حيث قيمة المبيعات على أساس سنوي، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 114.5 مليار درهم، ومن حيث عدد الصفقات بنحو 41% مقابل 42 ألفاً و971 صفقة بيع.

وحافظت السوق العقارية في دبي خلال شهر يونيو الجاري، أيضاً على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2021 من خلال تسجيل 9828 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 28.3 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر يونيو، حيث كسر الحاجز التاريخي المسجل في عام 2009 بقيمة 22.92 مليار درهم. وعند مقارنة الأداء العام ليونيو الجاري مع نظيره في العام 2022، يتبين لنا أن الشهر الجاري قد شهد زيادة في القيمة بنسبة 25% مقارنة بنحو 22.7 مليار درهم، مع زيادة في المعاملات بنسبة 11.5% مقابل 8833 صفقة.

وتوقعت مصادر عاملة في السوق العقارية بدبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن يواصل القطاع زخم النشاط حتى نهاية العام الجاري، ومن المرجح أن تتجاوز المبيعات الإجمالية حاجز الـ300 مليار درهم وهو ما سيعد معدلاً سنوياً تاريخياً جديداً مقارنة بما تم تسجيله في العام الماضي بقيمة 266 مليار درهم.

من جهته، قال المستشار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إن «استمرار هذا الأداء الاستثنائي يأتي مدعوماً بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار».

من جهته، رجح الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، أن «تواصل السوق منحناها التاريخي خلال النصف الثاني من العام الجاري وسط استمرار مستويات الطلب المرتفعة في سوق العقارات السكنية من جانب المشترين والمستثمرين العقاريين لاسيما الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الإمارة وأيضاً مع إطلاق المشروعات الضخمة الجديدة، والتي ستجذب أعداداً أكبر من المستثمرين».

وحتى يونيو الجاري، تم إطلاق 24658 منزلاً في دبي، بزيادة بنحو 37% عن تلك التي تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لشركة «كور». وتم تسجيل نحو 28900 معاملة لوحدات سكنية على المخطط منذ بداية عام 2023، وهو أكبر رقم للفترة نفسها منذ عام 2009.

• قيمة المبيعات نمت بنحو 55% على أساس سنوي، خلال 6 أشهر من العام الجاري.