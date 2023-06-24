«موسم العيد» وتراجع الأسعار يحفزان الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب بين 1.25 و1.5 درهم للغرام، بنهاية الأسبوع الجاري، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، لتواصل أسعار المعدن الأصفر تراجعها، للأسبوع الثالث على التوالي، فيما وصل إجمالي قيمة انخفاض سعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع 7.25 دراهم.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن استمرار تراجع أسعار الذهب، للأسبوع الثالث على التوالي، وموسم عيد الأضحى، لهما تأثيرات إيجابية في تنشيط الطلب بشكل لافت على مبيعات المشغولات الذهبية، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة نمواً بمعدلات أكبر على الشراء، لاسيما في ظل طول فترة عطلة العيد.

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «الأسواق تشهد نمواً في الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية، وذلك بمناسبة موسم عيد الأضحى، إذ يفضل بعض المتعاملين شراء الهدايا قبيل العيد، خصوصاً في ظل استمرار تراجع الأسعار أخيراً بمعدلات متباينة».

وأوضح أن «الأسواق المحلية من المتوقع أن تشهد نمواً بمعدلات أكبر في الإقبال على أسواق الذهب خلال عطلة عيد الأضحى، خصوصاً في ظل طول فترة العطلة، التي ستتيح للعديد من المتعاملين زيارة الأسواق مرات متكررة».

من جهته، أكد مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «مواصلة أسعار الذهب انخفاضها، للأسبوع الثالث على التوالي، من العوامل المحفزة لبعض المتعاملين للإقبال على شراء هدايا المشغولات، خصوصاً مع مواكبة تلك الانخفاضات لموسم عيد الأضحى».

واعتبر أن «موسم عيد الأضحى يعد بمثابة فرصة جيدة للعديد من المتاجر لتنشيط مبيعاتها، سواء للمقيمين أو الزائرين الذين يقضون عطلة العيد في الأسواق المحلية، ويقبلون على شراء الهدايا من مجالات مختلفة، خصوصاً من المشغولات الذهبية».

وأشار مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إلى أن «الأسواق تشهد ارتفاعاً بنسب متباينة في الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية، وذلك لعوامل عدة، أبرزها مواصلة أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثالث، وهو ما يعد من الأمور الإيجابية للمتعاملين، ولو كانت تلك الانخفاضات بنسب محدودة، إضافة لاقتراب عيد الأضحى، وتفضيل بعض المتعاملين شراء هدايا المشغولات قبيل اقتراب العيد، خصوصاً الذين يسافرون لقضاء العطلة مع أسرهم خارج الدولة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 232.75 درهماً، بانخفاض 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 215.5 درهماً، بتراجع 1.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 208.5 دراهم، بانخفاض 1.25 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 178.75 درهماً، وبتراجع بلغ 1.25 درهم.