دبي ضمن قائمة أبرز 7 وجهات عالمية لقضاء عطلات طويلة في صيف 2023

كشفت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر، أن دبي حلت ضمن قائمة أكثر سبع وجهات عالمية لقضاء عطلات طويلة خلال فصل الصيف الجاري، بناء على نتائج تقريرها السنوي لصيف 2023، مشيرة إلى أن الإمارة عززت مكاسبها في السياحة الدولية لتتقدم مرتبة واحدة، وتسجل 46 نقطة في مؤشر البحث عن رحلات طويلة.

ورصدت المجموعة في تقريرها السنوي الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، زيادة في الطلب إلى وجهات التسوق العالمية الشهيرة، أبرزها دبي وسنغافورة وباريس ونيويورك، بنسبة نمو بلغت 53% خلال صيف العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لتقرير «فورورد كيز»، فإن كل الأنظار تتجه إلى السوق الصينية منذ أن أعيد فتحها أمام السفر الدولي في وقت سابق من العام الجاري، لكن إعادة تنشيطه واجه تحديات، بما في ذلك القيود على التأشيرات ومحدودية الاتصال الجوي، فضلاً عن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك العقبات، هناك علامات إيجابية على التعافي، في ظل الطلب القوي على الوجهات الإقليمية، وشعبية الوجهات طويلة المدى مثل دبي.

وحلت دبي في قائمة أفضل الوجهات بحثاً عن قضاء عطلات سياحية هذا الصيف، مقارنة بصيف العام الماضي بالنسبة لمختلف فئات الرحلات الطويلة والقصيرة، ولمختلف الأغراض بغرض الترفيه أو التسوق، مسجلة نمواً بنسبة 34% خلال الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت مجموعة «فورورد كيز» أن بياناتها تغطّي مليارات عمليات البحث سنوياً، عبر مجموعة واسعة من وكالات السفر عبر الإنترنت، وشركات الطيران وشركات البحث مثل «غوغل فلايتس»، و«كاياك» و«سكاي سكنر»، و«ويجو»، وغيرها من محركات البحث العالمية.

وكانت المجموعة قالت لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إن دبي تواصل جذب أعداد كبيرة من السياح. وعند النظر في فئات الركاب، فإنه يتبين أن المجموعات العائلية المكونة من ثلاثة إلى خمسة أفراد هي الأكثر إقبالاً على السفر إلى دبي، وهذه الفئة سرّعت عملية التعافي.

6 ملايين سائح دولي

أظهرت أحدث بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 18%، حيث واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل الجائحة أيضاً.

■ المجموعات العائلية المكونة من 3 إلى 5 أفراد الأكثر إقبالاً على السفر إلى دبي.