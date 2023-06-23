«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى أولبيا الإيطالية

دشنت شركة «فلاي دبي» أمس، رحلتها إلى مدينة أولبيا الإيطالية، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة الواقعة في جزيرة سردينيا.

وأفادت الناقلة في بيان بأنها ستخدم وجهتها الجديدة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار «أولبيا كوستا سميرالدا» (OLB) ضمن رحلاتها الموسمية الصيفية لترتفع شبكة «فلاي دبي» في إيطاليا إلى خمس وجهات تشمل: كاتانيا وميلان بيرغامو ونابولي وبيزا، إضافة إلى أولبيا.

وأوضحت أن الرحلات الثلاث، ستعمل بين المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي ومطار «OLB» أيام الثلاثاء والخميس والسبت اعتباراً من 22 يونيو الجاري إلى 30 سبتمبر 2023. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «ملتزمون بافتتاح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من دبي، وسعداء أيضاً بأن نوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر خلال الصيف مع إطلاق الرحلات إلى أولبيا في سردينيا».

وأضاف أنه «منذ عام 2018، عندما بدأت الناقلة عملياتها في المنطقة للمرة الأولى، كانت إيطاليا وجهة شهيرة للعملاء من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع الغيث: «نتطلع إلى تقديم المزيد من الخيارات للسفر خصوصاً أننا نشهد صيفاً استثنائياً قياسياً آخر في (فلاي دبي)».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «سيتم تشغيل رحلاتنا إلى أولبيا بواسطة طائراتنا من طراز (بوينغ 737 ماكس)»، مشيراً إلى أن أولبيا انضمت إلى شبكة «فلاي دبي» للوجهات الصيفية الموسمية التي تشمل باتومي وبودروم وكورفو ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني وتيفات وطرابزون.

من جهته، قال، الرئيس التنفيذي لمطار «أولبيا كوستا سميرالدا»، سيلفيو بيبوبيلو، إن «شبكة (فلاي دبي) الواسعة، ستوفر مزيداً من رحلات الربط عبر الجزيرة مما يصب في صالح المنطقة والسكان ككل، كما أن هذه الرحلات تعد فرصة كبيرة للجزيرة لإبراز إمكاناتها السياحية والانفتاح أكثر على السوق العالمية».