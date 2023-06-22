تمديد ساعات عمل المراكز التجارية في أبوظبي للساعة الثانية صباحا خلال أيام العيد

اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مبادرة موسم عيد الأضحى بتمديد ساعات عمل عدد من المراكز التجارية في أبوظبي حتى الساعة الثانية صباحا، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل



تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للزبائن والزوار والسائحين التسوق لفترة أطول خلال موسم الأعياد والمناسبات والاستفادة من عروض التوفير والتنزيلات على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

ستقوم عدد من المراكز التجارية في أبوظبي بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحا، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل، وبما يعود بالنفع كذلك على الوجهات الترفيهية خلال موسم العيد

وتتضمن مبادرة موسم عيد الأضحى عدد من مراكز الترفيه والتسوق وهي.

بوابة الشرق مول

دلما مول

ديرفيلدز مول

ياس مول

المشرف مول

الخالدية مول

الوحدة مول

أبوظبي مول

مارينا مول

مكاني مول الشامخة - 12:00 صباحا للمحلات التجارية و 2:00 للمطاعم والترفيه

العين مول - 12:00 صباحا للمحلات التجارية و 2:00 للمطاعم والترفيه

مكاني مول زاخر12:00 صباحا للمحلات التجارية و 2:00 للمطاعم والترفيه

غاليريا مول - المحلات التجارية لغاية الساعة 1:00 والمطاعم والترفيه لغاية الساعة2:00