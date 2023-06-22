«تعاونية الاتحاد» تطلق حملة عيد الأضحى بخصومات تصل إلى 65%

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن إطلاقها حملة مخصصة لعيد الأضحى المبارك بنسبة خصم تصل إلى 65% على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وذلك ضمن أهدافها لإطلاق مبادرات مجتمعية تهدف إلى إسعاد المستهلكين.

وقالت إن عروض التخفيضات المخصصة لعيد الأضحى المبارك تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل، وتشمل تخفيضات على أكثر السلع الغذائية وغير الغذائية استهلاكاً، خلال فترة العيد في جميع فروع «التعاونية» المنتشرة بإمارة دبي، وعلى منصتها ومتجرها الإلكتروني الذكي، علاوة على مبادرة تتعلق بإتاحة التوصيل لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق المتجر الذكي خلال عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن إتاحتها خدمة طلب أضاحي العيد عبر المتجر والتطبيق الذكي من 20 يونيو حتى 28 يونيو 2023.

وبينت أن العروض تشمل العديد من السلع، أبرزها: الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات، لافتة إلى أن الحملات الترويجية تراعي التعدد والتنوّع الثقافي والسكاني في الدولة، بحيث تلبي احتياجات جميع الجاليات.

وبينت أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية، عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا تعمل على تحسين تجربة المتسوّقين.