«دناتا للسفريات»: 7 وجهات تتصدر حجوزات المواطنين السياحية خلال الصيف

قالت «مجموعة دناتا للسفريات» إن كلاً من تايلاند، والمالديف، وسويسرا، وبريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، تتصدر قائمة الحجوزات السياحية للمواطنين خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى زيادة كبيرة في حجوزات الرحلات البحرية بنسب وصلت إلى 50%.

وأضافت «المجموعة»، لـ«الإمارات اليوم»، أن كثيراً من المواطنين يخططون لرحلاتهم بشكل مسبق، وقبل وقت كافٍ، مستفيدين من مزايا الحجز المبكر، ويبحثون عن أنشطة مميزة خلال قضائهم العطلات، ويبادرون إلى حجز باقات شاملة، تتضمن جميع الخدمات والمزايا، لافتة إلى ارتفاع الطلب على الوجهات الموسمية خلال الصيف.

العطلات السياحية

وتفصيلاً، قال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» في الشرق الأوسط والهند، راشد العوضي، إن «حجوزات العطلات السياحية للمواطنين الإماراتيين خلال فصل الصيف الحالي تشهد نمواً متواصلاً، ومن المتوقع أن تزداد تدريجياً»، مشيراً إلى أن «كلاً من وجهات تايلاند، والمالديف، وسويسرا، وبريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، تتصدر قائمة الحجوزات لهذا الصيف، إلى جانب قائمة بمحطات أخرى، لكن بمعدلات أقل».

وذكر العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «نسبة كبيرة من المواطنين الإماراتيين أصبحت تُفضّل، خلال السنوات الأخيرة، اختبار تجارب سياحية جديدة خلال قضاء عطلاتهم في الخارج»، لافتاً إلى أنهم يختارون محطات ووجهات سياحية جديدة داخل الدول التي اعتادوا زيارتها.

وأضاف: «لاحظنا أيضاً خلال العام الجاري زيادة كبيرة في حجوزات الرحلات البحرية بنسب وصلت إلى 50%، مقارنة بصيف العام الماضي، خصوصاً الرحلات البحرية في أوروبا الغربية»، لافتاً إلى أنه «خلال السنوات الأخيرة، لاحظنا أيضاً أن جانباً من المواطنين باتوا يفضلون حجز فلل خاصة، تتيح لهم مزايا وخصوصية أكبر، في وجهات معتادة، بعيداً على الفنادق، خصوصاً بالنسبة لشريحة العائلات».

وأشار العوضي إلى دخول وجهات جديدة إلى قائمة المحطات التي يقصدها المواطنون على الدوام، ومع افتتاح خطوط طيران مباشرة، نلاحظ مستويات إقبال عالية إليها، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة منهم باتوا يقصدون وجهة كرابي في تايلاند، بدلاً عن بانكوك وبوكيت خلال الفترة الأخيرة، وذلك ينطبق على الجزر اليونانية أيضاً، مع تشغيل الناقلات الوطنية لوجهات موسمية.

الناقلات الوطنية

وبيّن العوضي، أن بعض الوجهات التي تشغل لها الناقلات الوطنية رحلات مباشرة في وسط آسيا، مثل قيرغيزستان وأوزبكستان وغيرها، بدأت تلقى إقبالاً من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، على حساب وجهات أخرى قريبة ومجاورة، كان المواطنون قد اعتادوا زيارتها في السنوات الماضية.

وأضاف: «لاحظنا أيضاً خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً لحجوزات العائلات بالنسبة للمواطنين»، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يخططون لرحلاتهم بشكل مسبق، وقبل وقت كافٍ، مستفيدين من مزايا الحجز المبكر، ويبحثون عن أنشطة مميزة خلال قضائهم للعطلات، ويبادرون إلى حجز باقات شاملة، تتضمن جميع الخدمات والمزايا.

إجازات طويلة

ولفت إلى أنه بالنسبة لإجازة الصيف الطويلة، فإن نسبة من المواطنين يفضلون رحلات تزيد على الأسبوعين، مقابل فئة تفضل قضاء العطلة خلال فترة تراوح بين أسبوع وأسبوعين، فيما تفضل فئة أخرى أكثر من عطلة، لكن على فترات قصيرة، موضحاً أن «الوجهات القريبة نسبياً من الدولة، باتت تلقى مستويات إقبال ملحوظة صيفاً خلال السنوات الأخيرة».

وذكر أنه إلى جانب الرحلات السياحية إلى الوجهات الخارجية خلال الصيف، نجد أن شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون قضاء عطلة أخرى خلال الصيف داخل السوق المحلية، لاكتشاف التجارب والوجهات السياحية في الدولة، مستفيدين من العروض المتاحة، لزيارة أماكن ونقاط الجذب السياحي في الدولة، لافتاً إلى أن «السياحة الداخلية شهدت رواجاً كبيراً بعد الجائحة، إذ يفضل المزيد من سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين، قضاء إجازات داخلية إلى جانب عطلاتهم الخارجية».

معارض للسفر

قال مدير الشؤون الحكومية في «دناتا للسفريات»، محمد عبدالرحمن زينل، إن «دناتا للسفريات الحكومية» ستنظم خلال الفترة الحالية معارض متخصصة بالسفر، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، وذلك بغرض توفير أحدث عطلات وبرامج الصيف أمام موظفي الهيئات الحكومية في دبي، بأفضل الأسعار في إطار مبادرات إسعاد الموظفين.

وأكد زينل أن المعرض يعد منصة مهمة لـ«دناتا»، لاستعراض منتجات السفر التي تقدمها لموظفي حكومة دبي، مشيراً إلى أن المعرض سينظم بمشاركة جهات عدة، بما في ذلك شركات طيران وفنادق، وسيوفر خيارات سفر وبرامج عطلات متنوعة تلبي كل التطلعات.

وقال إن الطلب على السفر شهد نمواً ملحوظاً إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجوزات المواطنين في تزايد خلال موسم الصيف الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.