47% ارتفاعا في الطلب على العطلات الخارجية خلال عطلة الاضحى

كشفت دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة "مسافر دوت كوم"، المتخصصة بخدمات السفر عبر الإنترنت في الإمارات، عن أن 50% من المقيمين في الدولة يرغبون بقضاء عطلات للسياحة هذا الصيف، في حين يخطط 25% منهم لزيارة دولهم، فيما يخطط 25% بالجمع في عطلاتهم بين زيارة دولهم والعطلات السياحية.

وأشارت إلى المؤشرات كشفت عن تزايد الطلب على باقات العطلات والجولات السياحية للمجموعات خلال العطلة المقبلة في عيد الأضحى، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 47% بالمقارنة مع عطلة عيد الفطر، و35% بالمقارنة مع العطلة نفسها في العام الماضي، مدعومة بتزامن عيد الأضحى هذا العام مع العطلة الصيفية للمدارس، مما دفع العديد من الأشخاص إلى التخطيط لعطلاتٍ أطول من المعتاد.

وأوضحت "مسافر دوت كوم" أن تحليلاً تفصيلياً أجرته للرحلات الخارجية لأغراض الترفيه، أظهر تركز النسبة الأكبر من الطلب في العطلات على رابطة الدول المستقلة بنسبة 35%، تليها الدول الأوروبية بنسبة 30% ووجهات الشرق الأقصى بنسبة 25% والدول الأفريقية بنسبة 10%.

و قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى "مسافر دوت كوم"، راهيش بابو، أننا: "لاحظنا ارتفاعاً لافتا في الاقبال على السفر إلى الدول الأوروبية، والتي نتوقع أن يقصدها 30% من المسافرين لأغراض الترفيه هذا العام. وتأتي سويسرا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا ودول البلقان في مقدمة الوجهات المفضلة للمسافرين، في حين تحافظ الدول التابعة لرابطة الدول المستقلة على أعلى معدلات الطلب بفضل قربها وسهولة الوصول إليها والحصول على تأشيراتها، مما يجعلها وجهاتٍ جاذبة للمسافرين من الإمارات".