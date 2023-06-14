28 شركة إماراتية ضمن «فوربس» لأقوى 100 شركة بالمنطقة

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023»، لتسلط الضوء على أكبر الشركات العامة في المنطقة.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، تصدرت «أرامكو» و«سابك» ومجموعة (QNB) والبنك الأهلي السعودي، المراكز الأربعة الأولى في القائمة، لتحتفظ جميعها بتصنيفات قائمة العام الماضي، فيما قفزت الشركة العالمية القابضة (IHC) سبعة مراكز العام الجاري لتحتل المركز الخامس.

بدوره حل بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثامنة، وبنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة التاسعة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في المرتبة 10، ومجموعة &e في المرتبة 12، و(ألفا ظبي القابضة) في المرتبة 13، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المرتبة 16.

وتهيمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على القائمة بنسبة 91%، وتضمنت 33 شركة من السعودية، تليها الإمارات بـ28 شركة، وقطر 16 شركة، لتشكل هذه الدول الثلاث، للعام الرابع على التوالي، أكثر من 70% من إجمالي القائمة.

هيمنة مصرفية

بدوره لايزال قطاع البنوك والخدمات المالية مهيمناً على القائمة بواقع 42 بنكاً، وبإجمالي أصول بلغت ثلاثة تريليونات دولار، وصافي أرباح قدره 45.4 مليار دولار، كما سجل قطاع الطاقة النصيب الأكبر من الأرباح بإجمالي 162.4 مليار دولار في عام 2022.

شركات جديدة

وشهدت قائمة العام الجاري دخول ست شركات جديدة هي: بنك دخان القطري، و«مجموعة ملتيبلاي»، و«أمريكانا للمطاعم»، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، وشركة مرافق، ومجموعة حديد الإمارات أركان.

كما شهدت عودة أربع شركات إلى التصنيف هي: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، و«التعاونية للتأمين»، وشركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو، وشركة دار الأركان.

المبيعات والأرباح

وانخفض مجموع القيم السوقية لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لقائمة عام 2023 بنسبة 5% إلى 3.8 تريليونات دولار، مقابل أربعة تريليونات دولار في تصنيف عام 2022.

ومع ذلك ارتفع إجمالي مبيعات 100 شركة بنسبة 38.5% إلى 1.1 تريليون دولار، كما قفزت الأرباح بنسبة 37.7% إلى 277.7 مليار دولار، وارتفع مجموع أصول الشركات بنسبة 9.5% إلى 4.6 تريليونات دولار حتى نهاية عام 2022.

منهجية العمل

أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه لإعداد القائمة جمعت المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة. وصنفت الشركات وفقاً للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، إضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 أبريل 2023.

ولفتت إلى أنها استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022 حتى 25 أبريل 2023، كما اعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 30 أبريل 2023.

أقوى 10 شركات في دولة الإمارات 2023

• الشركة العالمية القابضة (IHC).

• بنك أبوظبي الأول.

• بنك الإمارات دبي الوطني.

• أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

• مجموعة &e.

• ألفا ظبي القابضة.

• هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

• مجموعة بنك أبوظبي التجاري.

• شركة إعمار العقارية.

• بنك دبي الإسلامي.

• «الشركة العالمية القابضة» قفزت سبعة مراكز في 2023.