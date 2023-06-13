التحالف العالمي للفنادق: دبي على المسار الصحيح لتصبح الوجهة الأكثر زيارة عالمياً

قال «التحالف العالمي للفنادق»، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النتائج التي سجلتها دبي في معدلات التدفق السياحي، تضعها على المسار الصحيح، لتصبح الوجهة الدولية الأكثر زيارة»، مشيراً إلى أن موقع دبي الاستراتيجي العالمي، والسياسات الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المستقبلية، تجعل المدينة في غاية الجاذبية للشركات الدولية.

وذكر التحالف - الذي يدير «برنامج ولاء» يضم في محفظته 800 فندق تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة - أن «دبي الوجهة الدولية الأسرع تعافياً على مستوى العالم، إذ حققت معدلات تدفق للزوّار بلغت 98%، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، لتتجاوز بذلك التوقعات التي قدمتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بتعافي الأسواق».

مسار إيجابي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«التحالف العالمي للفنادق»، كريس هارتلي، إن «دبي أثبتت أنها وجهة مفضلة للمسافرين حول العالم».

وأضاف أن «المسار الإيجابي مستمر ويمكن رؤيته بالفعل، مع استقبال دبي4.67 ملايين زائر دولي في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ3.97 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من عام 2022»، لافتاً إلى أن هذا يمثل نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي، وأفضل أداء للمدينة في الربع الأول منذ تفشي الجائحة عالمياً، ما يضعها على المسار الصحيح لتصبح الوجهة الدولية الأكثر زيارة.

وأوضح أن «نتائج الصناعة التي تم الإعلان عنها في النسخة 30 من معرض سوق السفر العربي، تضع دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، إذ حققت معدلات تدفق للزوّار بلغت 98% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وتجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، من أن عدد السياح الدوليين الوافدين قد يراوح بين 80 و95% من مستويات ما قبل الجائحة العام الجاري، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط».

وأكد أن «أداء الصناعة توّج أيضاً في الربع الأول الاستثنائي لدبي، الذي شهد اختيار المدينة مرة أخرى، باعتبارها الوجهة العالمية الأولى في جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر 2023)».

مجموعة «فيرمونت»

وحول نقل مجموعة «فيرمونت»، أخيراً، مقرها الرئيس من العاصمة الفرنسية باريس إلى دبي، قال هارتلي إن «موقع دبي الاستراتيجي العالمي، والسياسات الصديقة للأعمال، والبنية التحتية، تجعل المدينة جذابة للغاية للشركات الدولية»، مضيفاً: «نقلنا مقرنا الرئيس من سويسرا إلى دبي».

وبيّن أن «مؤسسة (يورومونيتور) صنفت دبي على أنها ثاني أكثر المدن جاذبية في العالم للسياح لزيارتها في عام 2022، كما صنفتها جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر) كأفضل وجهة لقضاء العطلات لعام 2023»، مؤكداً أن «دبي هي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم».

ولفت إلى أن «استضافة الأحداث الدولية الكبرى، بما في ذلك معرض دبي للطيران، ومؤتمر (COP28) ستؤدي إلى زيادة أعداد الزوّار بشكل أكبر».

نقطة جذب

وتابع هارتلي: «مع وجود 2.5 مليار شخص يعيشون في رحلة مدتها أربع ساعات، وخمسة مليارات في رحلة مدتها ثماني ساعات أو أقل، فإن المدينة توفر وصولاً لا مثيل له إلى أكبر الأسواق الناشئة في العالم».

وأوضح أن «كل ما سبق يجعل دبي نقطة جذب طبيعية لشركات العطلات لتأسيس نفسها، إضافة إلى ميزة وفرة المواهب التي يمكن توظيفها من جميع أنحاء العالم، دون قيود على التأشيرات، وبيئة عمل جذابة للشباب لبناء مستقبل مهني فيها، فيما ينظر العديد من الشباب إلى دبي كرمز لنجاح صناعة الضيافة الدولية».

حركة الطيران

وأشار هارتلي إلى أن «حركة المرور في مطار دبي الدولي وصلت إلى 95.6% من مستويات عام 2019، إذ تجاوز عدد الركاب 21.2 مليون مسافر في الربع الأول من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «ذلك يأتي في أعقاب أداء قوي حققه مطار دبي الدولي العام الماضي، الذي سجل 66 مليون مسافر، ليحتفظ بمكانته باعتباره المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، للعام التاسع على التوالي».

وأضاف: «تخطط (طيران الإمارات) لإعادة أسطولها الكامل من الطائرات العملاقة إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2023. وفي الأشهر المقبلة، سيكون هناك المزيد من رحلات الناقلة على المسارات المحددة إلى إفريقيا وأستراليا وأوروبا، بينما ستتم إعادة فتح مزيد من المسارات في شرق آسيا، وذلك بحسب بيانات الناقلة».

أكبر تحالف فندقي

قال الرئيس التنفيذي لـ«التحالف العالمي للفنادق»، كريس هارتلي، إن «الشراكات الاستراتيجية التي عمل عليها التحالف العالمي للفنادق عزّزت مكانته كأكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة مع (برنامج ولاء) مبتكر خاص بالعلامة».

وأضاف: «بناءً على زخم عام 2022، واصلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 اتجاه النمو القوي، مع عائدات غرف الإقامة والليالي في 800 فندق تابع للتحالف عبر 40 علامة تجارية في 100 دولة، عادت إلى أعلى مستوياتها في 2019، فيما جاوزت الإيرادات 550 مليون دولار لهذا الربع».

16 فندقاً جديداً

قال الرئيس التنفيذي لـ«التحالف العالمي للفنادق»، كريس هارتلي: «يواصل التحالف العالمي للفنادق النمو، مع إضافة مزيد من العلامات التجارية للفنادق عقارات جديدة في وجهات مرغوبة للغاية حول العالم».

وأضاف: «انضم في الربع الأول وحده 16 فندقاً جديداً إلى المحفظة، بما في ذلك عقارات فندقية في الإمارات».

وأوضح أن «النتائج التي سجلتها الفنادق في محفظة التحالف، خلال الربع الأول من 2023، تثبت أن السفر قد تعافى بشكل جيد وحقيقي من تحديات الجائحة».

الإقامات الدولية

سجلت الإقامات الدولية لنحو 24 مليون عضو في برنامج «الولاء»، التابع للتحالف، نمواً قوياً، وتجاوزت باستمرار أرقام عام 2019. وشهدت الوجهات الترفيهية الشهيرة انتعاشاً قوياً في إيرادات الغرف بالنسبة للإقامات الدولية في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما في ذلك تايلاند (91% إقامات دولية)، والإمارات (82%)، وجزر المالديف (99%)، وسنغافورة (70%).