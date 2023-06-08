«دبي المالي» يصعد بأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2021

واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي، في أكبر وتيرة صعود يومية منذ شهر ديسمبر 2021، مرتفعاً بنسبة 0.3% إلى مستوى 3688 نقطة، بتداولات بلغت 577 مليون درهم.

وربحت أسواق الأسهم المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، أكثر من 7.55 مليارات درهم، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 3.312 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء، موزعة بواقع 2.673 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و638.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.548 مليار درهم، فيما تم التداول على نحو 453.71 مليون سهم عبر 27.065 ألف صفقة.